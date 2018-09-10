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На Земле началась магнитная буря
Фотография короны Солнца получена 11.09.2018 в 09:41 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO. Изображение: tesis.lebedev.ru
Наблюдательные приборы зарегистрировали усиление колебаний магнитного поля планеты в промежутке между 18.00 и 21.00. Геомагнитные возмущения продолжились ночью и утром 11 сентября. На момент публикации в магнитосфере Земли продолжается слабая магнитная буря.
Возможно, причиной возмущения стала ударная волна с высокой напряженностью и плотностью плазмы со стороны Солнца. Это результат взаимодействия высокоскоростного потока из корональной дыры и медленного спокойного солнечного ветра, пишет сообщество AstroAlert.
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Вечером 10 сентября на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая).
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