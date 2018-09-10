|
БЧБ-флаг всё еще под негласным запретом?
Уладзь Сташкевич на полумарафоне в Минске, 9 сентября 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В протоколах задержания содержатся абсурдные формулировки вроде "бежал с БЧБ-флагом", "махал БЧБ-флагом" и др. Если в таких случаях сотрудникам милиции не удается вменить административную статью за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, то всё заканчивается трехчасовым задержанием, в лучшем случае.
На Минском полумарафоне сотрудники милиции задержали участника Уладзя Сташкевича за то, что он дистанцию пробежал с бело-красно-белым флагом. Его задержали сразу после того, как он получил медаль за пробежку на дистанции 21,1 км, сообщает
— На финише, сразу после получения медали, меня взяли под руки люди в штатском и проводили в автозак, где допрашивали в районе получаса. Основной вопрос, который мне задавали: «Зачем ты это сделал?». Честно говоря, вопрос меня удивил. Я пояснил, что в полумарафоне многие участники бегут с флагами своих компаний, спонсоров и стран, которые они представляют. Почему я в годовщину столетия Белорусской народной республики не могу пробежать с БЧБ-флагом, который, как мне известно, у нас в стране не запрещен? — рассказал Уладзь Сташкевич.
Затем бегуна увезли в РУВД Центрального района, где составили два протокола — о задержании и об изъятии. Причиной задержания было указано «бежал с БЧБ-флагом». Во втором протоколе шла речь об изъятии флага.
Ему пояснили, что еще предстоит выяснить – имеется ли в его действиях правонарушение.
Подобная ситуация произошла 8 сентября на матче Беларусь — Сан-Марино. В перерыве матча сотрудники ОМОНа вывели с фанатской трибуны, как минимум, двух человек. Болельщики использовали национальную символику. Те же БЧБ-флаги. Еще несколько человек были задержаны после игры, пишет naviny.by. ВК-группа "Ультрас Беларусi" сообщает о пяти задержанных. Причиной задержания называется использование бело-красно-белых флагов и пиротехники.
Матч Беларусь - Сан-Марино. Фота: svaboda.org
Правозащитники «Весны» считают, что в данном случае имеет место нарушения прав на свободу мнений. До сих пор они в Беларуси находится под угрозой, и часто власти просто подавляют право на свободу мнений.
Павел Сапелко:
«Сложившуюся ситуацию с запретом на использование национальной символики необходимо рассматривать в свете свободы выражения мнений. Да, действительно власти время от времени устраивают показательные действия, которые дают всем понять, что исторический бело-красно-белый флаг и исторический герб «Погоня» являются как бы под негласным запретом. Это безусловно не основано ни на национальном законе, ни на нормах международного права. Власти необходимо смириться с тем, что есть часть граждан, которые хотят использовать этот флаг и хотят носить его на каких-то мероприятиях. Безусловно, его использование не запрещено. А в таком случае это не должно наказываться никакими административными мерами», - комментирует ситуацию юрист ПЦ «Весна» Павел Сапелко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До сих пор власть пресекает всякое публичное использование национальных символов Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)