БЧБ-флаг всё еще под негласным запретом?



Уладзь Сташкевич на полумарафоне в Минске , 9 сентября 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Матч Беларусь - Сан-Марино. Фота: svaboda.org

В протоколах задержания содержатся абсурдные формулировки вроде "бежал с БЧБ-флагом", "махал БЧБ-флагом" и др. Если в таких случаях сотрудникам милиции не удается вменить административную статью за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, то всё заканчивается трехчасовым задержанием, в лучшем случае.На Минском полумарафоне сотрудники милиции задержали участниказа то, что он дистанцию пробежал с бело-красно-белым флагом. Его задержали сразу после того, как он получил медаль за пробежку на дистанции 21,1 км, сообщает— рассказал Уладзь Сташкевич.Затем бегуна увезли в РУВД Центрального района, где составили два протокола — о задержании и об изъятии. Причиной задержания было указано «бежал с БЧБ-флагом». Во втором протоколе шла речь об изъятии флага.Ему пояснили, что еще предстоит выяснить – имеется ли в его действиях правонарушение.Подобная ситуация произошла 8 сентября на матче Беларусь — Сан-Марино. В перерыве матча сотрудники ОМОНа вывели с фанатской трибуны, как минимум, двух человек. Болельщики использовали национальную символику. Те же БЧБ-флаги. Еще несколько человек были задержаны после игры, пишет naviny.by. ВК-группа "Ультрас Беларусi" сообщает о пяти задержанных. Причиной задержания называется использование бело-красно-белых флагов и пиротехники.Правозащитники «Весны» считают, что в данном случае имеет место нарушения прав на свободу мнений. До сих пор они в Беларуси находится под угрозой, и часто власти просто подавляют право на свободу мнений.комментирует ситуацию юрист ПЦ «Весна» Павел Сапелко.