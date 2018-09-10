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На парковке в Жодино два подростка повредили 18 автомобилей
Новости Беларуси. В Жодино два подростка на парковке повредили около двух десятков авто.
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После окончания смены правоохранителям стали поступать заявления от людей, на автомобилях которых было повреждено лакокрасочное покрытие. Всего были повреждены 18 транспортных средств. На каких-то авто вдоль кузова просто провели острым предметом (гвоздем или ключом), на других – оставили надписи и рисунки.
Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители пришли к выводу, что к преступлению могут быть причастны двое подростков. На вид им около 14 лет. Один был в синей майке и шортах, второй – в белой майке с изображением двух скрещенных шпаг на спине и надписью «Я здесь закон» и светлых шортах.
Инцидент произошел в середине дня – около полудня. Подростки около часа гуляли по стоянке и царапали автомобили. После этого они пошли на ж/д станцию, а затем направились снова в сторону города.
Информацию о местонахождении данных лиц просят сообщить по телефонам (8-01775)-3-34-44, (8-029)-618-34-44, (8-029)-507-71-34 или 102.
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Новости Беларуси. В Жодино два подростка на парковке повредили около двух десятков авто. По информации УВД Миноблисполкома, по данному факту возбуждено уголовное...
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