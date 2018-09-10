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На театральном фестивале «Белая вежа» представят 26 спектаклей из 10 стран
Новости Беларуси. 11 сентября открывается Международный театральный фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 23 раз его принимает Брест. На сцену академического театра драмы выйдут артисты Купаловского театра. Они представят современный взгляд на классическую сатиру Гоголя. Всего же в программу включено 26 спектаклей от 25 театральных коллективов из 10 стран.
Лучшую постановку определит Экспертный совет. В него включены театральные критики и представители СМИ. Театральный праздник в Бресте продлится до конца недели.
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Новости Беларуси. 11 сентября открывается Международный театральный фестиваль «Белая вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 23 раз его принимает...
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