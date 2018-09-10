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Житель Минска переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро, а затем сбывал их
Новости Беларуси. Житель Минска переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро.
По информации СК, завершено расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве.
Правоохранители получили информацию о том, что 62-летний житель столицы сбывает поддельные денежные купюры.
Было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования были установлены шестнадцать эпизодов противоправной деятельности мужчины, который из сербских динаров и зимбабвийских долларов изготавливал евро, после чего сбывал их.
У обвиняемого были изъяты 330 купюр различных валют, которые были представлены российскими рублями и евро. Две купюры – 1000 долларов Зимбабве – не имели признаков подделки. Поддельные купюры минчанин использовал для приобретения фруктов, парфюмерии и иных товаров.
Изъятые купюры направили на экспертизу. По ее результатам было установлено совпадение образцов с денежными билетами Сербии и Зимбабве. Кроме этого модификации подвергались российские рубли образца 1992 года – на них был изменен год выпуска.
Действия обвиняемого были квалифицированы по статьям «Покушение на мошенничество в крупном размере» и «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК РБ.
К мужчине была применена мера пресечения – заключение под стражу. Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
«В переходе у бабушки купили букетик цветов за один рубль, а предъявили 50 рублей поддельных».
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Новости Беларуси. Житель Минска переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро. По информации СК, завершено расследование уголовного дела о фальшивомонетничестве. ...
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