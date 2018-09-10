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Инфляция в августе составила 0,1 процента

11.09.2018 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Инфляция в августе составила 0,1 процента

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2018 года по сравнению с июлем составил 100,1%, с декабрем 2017 года - 102,9%, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Цены на продовольственные товары в августе 2018-го по сравнению с июлем подешевели на 0,2%. На на непродовольственные товары цены выросли на 0,6%. Услуги за месяц подорожали на 0,2%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, инфляция не должна превысить 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). 
 
 
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2018 года по сравнению с июлем составил 100,1%, с декабрем 2017 года - 102,9%, сообщили в Национальном статистическом...
 
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