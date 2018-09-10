Подарки школам и школьникам на Городокщине

Райисполком в лице председателя П.П. Коробача вручил СШ № 1 и СШ № 2 г. Городка, Езерищенской СШ три сертификата на приобретение компьютерных классов, а Пальминской СШ — на комплект школьных досок. Все первые классы получили сладкие презенты.





Весомые подарки сделал школам и председатель Витебского облсовета депутатов В.В. Терентьев. От облисполкома и облсовета депутатов: сертификат на сумму 3,5 тыс. рублей на приобретение мультимедийного оборудования — Пальминской СШ, СШ № 1 г. Городка; сертификат на сумму 5 тыс. рублей на приобретение музыкальной аппаратуры — СШ № 2 , сертификат на сумму 4,5 тыс. рублей на приобретение мебели для столовой — Езерищенской СШ. Владимир Владимирович передал от облисполкома подарки — сертификаты на сумму 3 тыс. рублей обеим городским, Пальминской и Езерищенской школам на укрепление материально-технической базы. Как председатель облорганизации РОО «Белая Русь» В.В. Терентьев лично вручил поздравительные открытки от объединения первоклассникам в школах, в которых присутствовал в качестве почетного гостя.







— Ежегодно мы поздравляем первоклашек с 1 сентября, — отметила председатель райорганизации «Белая Русь» Татьяна Пушкова. — Мы подарили каждому первокласснику книжки, отдельным классам -спортинвентарь, конструкторы «Лего», мячи, книги для чтения в группах продленного дня.

— Райком БРСМ провел благотворительную акцию «В школу — с добрым сердцем», — рассказала и. о. первого секретаря этой райорганизации Антонина Козырева. — Добровольцы помогли собрать канцелярские, школьно-письменные принадлежности и другое двум многодетным семьям.

Министр МЧС В.А. Ващенко подарил Бычихинской СШ, которую окончил, оргтехнику, а первоклассникам — укомплектованные портфели. Также выпускник этой школы, а ныне — директор ЛВЗ «Придвинье» М.В. Василевский презентовал школе акустическую систему.

Как помогают подшефным школам организации района, продолжим рассказывать в ближайших номерах газеты.

Светлана ЯКОВЛЕВА.







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