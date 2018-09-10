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Не допустить АЧС на Городокщине

11.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Африканская чума свиней (АЧС) — одна из самых опасных инфекций домашних свиней и диких кабанов. Переносчиками вируса зачастую выступают люди. Как не допустить распространения АЧС на Городокщине, рассказал главный ветеринарный врач нашего района Сергей Зайцев.

- В Городокском районе на территории Пальминского сельсовета расположен крупный свиноводческий комплекс — производственный участок «Северный» ПУП Витебский КХП, где содержат около 40 тыс. животных, — говорит Сергей Александрович. — Вспышка АЧС грозит ему закрытием. Более 200 человек потеряют работу, экономике будет нанесен существенный ущерб. Наша основная задача — не допустить распространения инфекции. 

Не допустить АЧС на Городокщине

Подробнее читайте в №67  от  4.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Африканская чума свиней (АЧС) — одна из самых опасных инфекций домашних свиней и диких кабанов. Переносчиками вируса зачастую выступают люди. Как не допустить...
 
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