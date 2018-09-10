Не допустить АЧС на Городокщине

Африканская чума свиней (АЧС) — одна из самых опасных инфекций домашних свиней и диких кабанов. Переносчиками вируса зачастую выступают люди. Как не допустить распространения АЧС на Городокщине, рассказал главный ветеринарный врач нашего района Сергей Зайцев.

- В Городокском районе на территории Пальминского сельсовета расположен крупный свиноводческий комплекс — производственный участок «Северный» ПУП Витебский КХП, где содержат около 40 тыс. животных, — говорит Сергей Александрович. — Вспышка АЧС грозит ему закрытием. Более 200 человек потеряют работу, экономике будет нанесен существенный ущерб. Наша основная задача — не допустить распространения инфекции.





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