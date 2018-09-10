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Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь

11.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь

Помните эту незамысловатую песенку? Когда-то  в школьные годы мы её с упоением пели на уроках пения и торжественных  мероприятиях. Пели и не задумывались о том, что значит грамотность в нашей жизни. Ходить в школу, овладевать знаниями, уметь читать и писать стало такой же необходимостью, как дышать, есть или говорить. Другими словами, грамотность — это тот фундамент, на котором строится дальнейшее развитие общества и человека.

К счастью, в Беларуси проблемы грамотности давно позади: читать и писать умеют практически все взрослые жители. По данным последней переписи населения  2009 года, число неграмотных составляло 0,4% от общей численности населения, причём значительная часть из этой цифры — люди с тяжёлыми физическими или умственными недостатками, а также некоторые престарелые. Так что по уровню грамотности наша страна может смело причислить себя к развитым государствам мира, где этот показатель приближается к 100%.

Однако, несмотря на очевидные достижения многих стран, на планете ещё около миллиарда детей и взрослых остаются неграмотными или уровень их грамотности не соответствует тому уровню, который необходим в условиях сегодняшнего мира. Поэтому далеко не случайно в 1966 году ЮНЕСКО по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, был утверждён Международный день грамотности (8 сентября — день торжественного открытия данной конференции). Этот день призван активизировать усилия мирового сообщества по ликвидации неграмотности через различные программы распространения грамотности, повышения престижа образования, его доступности, осознания каждым его необходимости и т.д. Все эти программы под словом «грамотность» подразумевают владение человеком навыками письма и чтения на родном языке и имеют конечной целью вовлечение людей в общественные процессы, развитие их индивидуального человеческого потенциала. Грамотность является неотъемлемым правом человека, способствует расширению его возможностей и личной свободы, лучшему пониманию окружающего мира, положительно влияет на мирное разрешение конфликтов и спорных ситуаций. Согласитесь: в странах, где демократия неустойчива, гораздо чаще вспыхивают военные конфликты, и там намного хуже обстоят дела с обеспечением грамотностью населения, наблюдается рост нищеты, гендерного неравенства, ограничение роста населения, засилья преступности, наркомании и т.д.

Сейчас стало модным ругать социализм. А ведь было в той системе и много хорошего и полезного для людей. Вспомните первые годы советской власти: несмотря на голод и разруху, ликвидация безграмотности стала важнейшей задачей молодого советского государства — образование стало бесплатным, а новые слова «ликбез», «изба-читальня», «библиотека» прочно вошли в сознание народа, который жадно потянулся к знаниям. Большевики отлично понимали, что только грамотный человек может способствовать прогрессу общества, возродить экономику, обеспечить её устойчивое развитие. Многими завоеваниями социализма мы пользуемся и сегодня, порой не задумываясь об этом: бесплатными медициной, образованием, правом на труд и отдых и т.д.

Грамотность начинается с начального образования. У нас в стране обеспечен полный охват детей начальным и общим базовым образованием, а количество молодёжи, имеющей общее среднее, среднее специальное или высшее образование, также неуклонно растёт  с каждым годом. И самое главное, что в обществе высок престиж образования. Об этом свидетельствуют результаты централизованного тестирования и процент абитуриентов, желающих поступить в вузы на различные формы обучения. Это, конечно, хорошо, но за радужными цифрами есть ещё много нерешённых проблем. Одна из основных — повышение качества образования. Оставим в стороне совершенствование педагогических технологий, методики, повышение квалификации преподавателей и социального статуса учителя (это тема отдельного разговора) и опустимся на обыкновенный бытовой уровень. Приведу лишь несколько примеров в подтверждение существования данной проблемы. Живу я в частном секторе. Как-то, возвращаясь с работы, заметил, что сосед напротив прорезал щель в заборе и приколачивает над ней фанерную табличку. Я подошёл: «Что мастеришь, Николаевич?» Он мне ответил: «Представляешь, у меня в почтовом ящике синичка вывела птенцов. Так я смастерил новый ящик, повесил его за забором, а в заборе проделал щёлку, чтобы почтальон бросал туда газеты. И вот на фанерке написал для него табличку, чтобы он опускал сюда, а не в старый ящик. Пусть птичка и птенцы чувствуют себя спокойно». Приколотив табличку, он с удовлетворением отошёл и посмотрел на результаты своего труда. Глянул мельком и я. Глянул и… не мог не рассмеяться! (Представьте моё состояние: понимал, что это неприлично, а остановиться не могу!) Всё дело было в табличке — в слове «ящик», состоящем из четырёх букв, он умудрился допустить четыре (!) ошибки. Думаю, что не всякий читатель сразу догадается, как такое возможно, поэтому привожу его в оригинале — «RСЧЫК»! В конце концов, извинившись перед недоумевающим соседом, я предложил ему свою помощь и на обратной стороне фанерки написал правильно, а сосед с виноватым видом снова прибил её к забору. Ещё пример: многие руководители подтвердят, что иногда, читая заявления своих работников, поражаются количеству ошибок, которых гораздо больше, чем слов в заявлении. Да что там заявления. Как-то, отдыхая на юге, проходил мимо хозяйственного магазина. В витрине красовался набор из трёх кастрюль, возле которых стояли таблички с названием и ценой. Так вот: самая большая называлась «каструл», средняя — «каструлка», а самая маленькая — «каструлчик». Каково? А вот пример местный: всем вотковчанам знаком магазин стройматериалов по улице Луначарского (на выезде из Ветки, в бывшем производственном здании КБО). Перед входом в магазин выставлен рекламный стенд с наименованием стройматериалов. Среди их перечня читаю — «рубироид» (вместо «рубероид»). Невольно возникает вопрос не только к уровню знаний владельца магазина, но также и представителей фирмы, которая изготавливала данную рекламу. Читая районную газету, обратил внимание, что некоторые ветковчане прямо признаются: «газет и книг не читаю — некогда, а новости узнаю из Интернета». Тоже, как говорится, есть вопросы.

Думаю, примеров достаточно, они вольно или невольно подтверждают, что качественное образование и самообразование должно стать неотъемлемой частью нашего бытия, ибо только грамотный и образованный человек способен приносить пользу не только себе, но и обществу, лучше и быстрее адаптируется к возникающим ситуациям и способен их разрешить, двигая вперёд общественный прогресс, поэтому Международный день грамотности не потеряет своей значимости в будущем. И, наверное, не случайно он празднуется в сентябре, сразу вслед за Днём знаний, когда за школьные парты садятся тысячи первоклассников, а аудитории в вузах заполняются вновь поступившими  студентами — двигать общество к совершенству дано только грамотным и образованным людям. Так что с праздником вас, уважаемые друзья.

Григорий ПЕТРОВ.

Р.S. В следующем году в Беларуси будет проводиться очередная перепись населения. Среди задаваемых вопросов одно из главных мест занимают вопросы образования. И это лишний раз подтверждает тезис о важности его в современном мире. «Я знаю, что я ничего не знаю» — это не только философский каламбур, но и призыв к настоящему самосовершенствованию и повышению своих знаний, для того, чтобы идти в ногу со временем, предлагать новаторские пути решения существующих проблем. «Знания — самые лучшие инвестиции в будущее» — это должен понимать каждый из нас.

 
 
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Помните эту незамысловатую песенку? Когда-то  в школьные годы мы её с упоением пели на уроках пения и торжественных  мероприятиях. Пели и не задумывались о...
 
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