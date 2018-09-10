Указ №100. Как он реализуется на территории Ветковского района?

Проезжая через деревни и посёлки нашего района, невольно взглядом цепляешь бесхозные дома и земельные участки. Пустые, забытые, неухоженные — эти строения портят внешний вид целых улиц. Печальная тенденция, когда владельцы недвижимости в сельской местности уезжают в другие регионы, и земля вместе с пустующими и ветхими домами остаётся уже никому ненужной, прослеживается давно. Чтобы эти земли не пустовали, а могли использоваться местной властью, к примеру под посевные площади, был принят Указ Президента №100 «О мерах по совершенствованию учёта и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности».

Вопросы, связанные с состоянием содержания населённых пунктов и их благоустройством, наведением порядка и созданием комфортной среды для проживания людей, находятся на постоянном контроле у Ветковского райисполкома, районного Совета депутатов и председателей сельисполкомов. Снос ветхих пустующих домов и их практическое использование — одно из направлений деятельности по наведению порядка на земле. Учитывая важность данной темы, мы попросили председателя районного Совета депутатов Виктора Масейкова рассказать о работе, которая ведётся в этом направлении на территории Ветковского района, и обсудить наиболее острые проблемы, касающиеся реализации «сотого» указа.

— Конкретные результаты по исполнению Указа №100 уже видны. За время действия правового акта количество пустующих и ветхих домов сократилось более чем в 7 раз. В том числе за счёт того, что 363 собственника жилых домов изъявили желание использовать свои владения и подали соответствующие уведомления в местные исполкомы. Всего силами сельхозпредприятий, сельисполкомов, других подрядных организаций, а также собственниками уже снесено 1170 домовладений. Однако останавливаться на достигнутом мы не намерены: работы ещё много, — отметил Виктор Иванович. — Всего в населённых пунктах Ветковского района на начало года насчитывалось 192 пустующих домовладения, в течение года было выявлено ещё более ста таких домов. За этот год снесено 61 домовладение.







— На территории каких сельсоветов расположено наибольшее количество пустующих и ветхих домов?

— Всего на территории района находится 80 деревень и посёлков, в которых проживает 9500 человек. Пустующие и ветхие строения в основном встречаются в маленьких населённых пунктах. Наибольшее их количество расположено в Неглюбском, Великонемковском и Столбунском сельсоветах. За период действия указа на территориях данных Советов было снесено 130, 83 и 244 домов соответственно. С каждым годом количество домов, брошенных на произвол судьбы, здесь растёт. Это связано с тем, что жителями небольших сельских поселений в основном являются престарелые одинокие или одиноко проживающие люди, после смерти которых установить наследников их домов достаточно сложно. Меньше всего непригодного жилья находится в Хальчанском сельсовете. За шесть последних лет там под снос ушло лишь 11 домовладений.

— Как решается судьба строений, в которых давно никто не живёт?

— Решить судьбу оставшегося без хозяина строения — задача не из лёгких. Ведь домовладение, каким бы оно ни было, — частная собственность. И прежде чем снести дом, местные органы власти должны выполнить ряд процедур, обозначенных законодательством. В каждом сельисполкоме создана база данных по пустующим и ветхим домам. Каждый проблемный дом имеет своё досье. Процесс начинается с запросов в БТИ и нотариат. Все эти действия, в том числе подачу исков в суд, уполномочены совершать сельские исполнительные комитеты, которые запрашивают информацию о регистрации имущества и собственниках. Некоторых наследников приходится разыскивать в России, на Украине и в других странах, вести с ними переписку. Если находится собственник, ему направляют извещение о наведении порядка на участке. Если отсутствует реакция от гражданина, то документы направляются в комиссию для составления заключения о признании дома пустующим и включения его в регистр. После этого сельисполком подаёт иск в суд. При решении суда в пользу местной власти райисполком принимает решение о дальнейшей судьбе бесхозного дома и земельного участка. Как правило, все эти дома ветхие и непригодны для проживания. За период действия указа в регистр учёта пустующих домов, по заключениям комиссии, включено 272 пустующих дома, в отношении которых были поданы исковые заявления в районный суд о признании их бесхозяйными.

— Насколько результативна была работа по исполнению Указа №100 в этом году?

— В 2018 году районной комиссией по обследованию состояния жилых домов было составлено 28 заключений с последующим направлением собственникам извещений о предстоящем включении жилого дома в регистр пустующих домов. 39 домов включено в регистр пустующих домов с последующей подготовкой исковых заявлений в суд о признании пустующих домов бесхозяйными и передаче их в собственность соответствующей административно-территориальной единицы. Судом Ветковского района вынесено 41 постановление о признании пустующих домов бесхозяйными и передаче их в собственность закреплённым сельисполкомам.

— С какими проблемами приходится сталкиваться при сокращении количества пустующих и ветхих домов в сельской местности?

— Положение дел осложняется тем, что в отношении части пустующих домов нет сведений о намерении их использовать. Много сил и средств идёт на поиск наследников. И часто безрезультатно. Самовольно снести такой дом — значит нарушить закон. В Указе №100 предусмотрена норма о признании дома бесхозным, если владелец не использует строение более трех лет подряд. Но зачастую закон на стороне наследника. Кроме того, достаточно встречается собственников строений, которые высказывают намерение использовать дом для полного или частичного проживания, но своих обещаний не выполняют. Проходит установленное время, от 3 до 6 месяцев, а дома продолжают разрушаться, прилегающая территория зарастает.

— Как правило, в основе работы по избавлению от ветхих строений превалирует их снос. Такие виды работ обходятся недёшево. Как в Ветковском районе решается вопрос с финансированием?

— Снос любого объекта — процесс трудоёмкий и затратный, особенно удаление фундамента. Нужна соответствующая техника. Финансовые средства на снос выделяются из областного бюджета. В среднем снос одного домовладения, с учётом разработки проектно-сметной документации и благоустройства прилегающей территорий, обходится в 1,8 тысячи рублей. На сегодня уже освоено 94,5 тысячи рублей на реализацию данного указа.

— Расскажите, пожалуйста, о практическом использовании освободившихся земель после сноса домов?

— Земли, освободившиеся после сноса пустующих и ветхих домов, чаще всего вовлекаются в сельскохозяйственный и лесохозяйственный оборот. С 2013 года для ведения сельского хозяйства из земель населённых пунктов передано 773,9 га и ведения лесного хозяйства — 202,9 га земель.

— Имеется проблемный вопрос: как вовлечь освободившиеся в результате сноса жилья земельные участки, которые имеют небольшую площадь и расположены между жилыми домами?

— Оптимальным вариантом решения данной проблемы является перераспределение таких земельных участков гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, строительства жилого дома и других целей. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы территории, на которые были потрачены деньги, время и силы при расчистке и благоустройстве бесхозных участков, опять начали зарастать и портить внешний вид сельских улиц.

Беседовала Снежана КОРШИКОВА.