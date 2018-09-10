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В Присно поселился павлин
11.09.2018 — Разное | Новости Ветки
Нет в Ветковском районе более уютного двора, чем территория вокруг административного здания Приснянского сельского Совета. С ранней весны до поздней осени здесь благоухают цветы. Хозяйничают на клумбах управляющая делами Наталья Мельникова и бухгалтер Алла Беляева. Яркие петунии, душистые бархатцы, красавицы-розы, декоративные хвойники разместились на небольшой территории с особым вкусом. Прошлой осенью здесь появилась парочка фруктовых деревьев. Центром же садовой композиции является гордость Совета — павлин.
Диковинная птица появилась в деревне не случайно. Её из подручных материалов создала местная жительница Татьяна Мичкова. В деревне и за её пределами она славится своим мастерством создавать из бытовых отходов произведения искусства. Обычные пластиковые бутылки из-под напитков в её руках превращаются в диковинных птиц и зверей, которые украшают не только её усадьбу, но и дворы односельчан.
Анна КОДОЛОВА.
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