В Присно поселился павлин

Нет в Ветковском районе более уютного двора, чем территория вокруг административного здания Приснянского сельского Совета. С ранней весны до поздней осени здесь благоухают цветы. Хозяйничают на клумбах управляющая делами Наталья Мельникова и бухгалтер Алла Беляева. Яркие петунии, душистые бархатцы, красавицы-розы, декоративные хвойники разместились на небольшой территории с особым вкусом. Прошлой осенью здесь появилась парочка фруктовых деревьев. Центром же садовой композиции является гордость Совета — павлин.

Диковинная птица появилась в деревне не случайно. Её из подручных материалов создала местная жительница Татьяна Мичкова. В деревне и за её пределами она славится своим мастерством создавать из бытовых отходов произведения искусства. Обычные пластиковые бутылки из-под напитков в её руках превращаются в диковинных птиц и зверей, которые украшают не только её усадьбу, но и дворы односельчан.

Анна КОДОЛОВА.