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Под Брестом Volkswagen насмерть сбил пешехода
В Брестском районе под колесами легковушки погиб пешеход. Об этом
Смертельная авария произошла 10 сентября, в 20.45, на 12-м километре автодороги Р94. Сообщается, что 57-летний водитель Volkswagen Jetta ехал по трассе со стороны деревни Прилуки в направлении деревни Страдечь и совершил наезд на 54-летнего мужчину, который находился на проезжей части в его полосе для движения.
В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и умер в автомобиле скорой помощи при доставлении в больницу.
— Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. Также установлено, что ранее мужчина 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода (ст. 18.23 КоАП), — добавили в ГАИ.
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Ранее пешеход 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода (ст. 18.23 КоАП)
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