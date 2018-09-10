Под Брестом Volkswagen насмерть сбил пешехода

В Брестском районе под колесами легковушки погиб пешеход. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла 10 сентября, в 20.45, на 12-м километре автодороги Р94. Сообщается, что 57-летний водитель Volkswagen Jetta ехал по трассе со стороны деревни Прилуки в направлении деревни Страдечь и совершил наезд на 54-летнего мужчину, который находился на проезжей части в его полосе для движения.

В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и умер в автомобиле скорой помощи при доставлении в больницу.

— Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. Также установлено, что ранее мужчина 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода (ст. 18.23 КоАП), — добавили в ГАИ.