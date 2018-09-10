На путепроводе через ж/д вокзал в Бресте меняют асфальт. Будет отремонтирована крайняя правая полоса в сторону улицы Брестских дивизий, сообщает «Вечерний Брест».





Именно на эту часть дороги выпадала наибольшая нагрузка от тяжелого транспорта — автобусов и грузовиков. При движении в обратную сторону ситуация всегда несколько отличалась, ведь часть автобусов уходила в левую полосу, дабы повернуть на ул. Мицкевича, а часть грузовиков — на ул. Орджоникидзе через боковой съезд. Но проблемных мест, где испытывали дискомфорт водители, на путепроводе хватало.

Однако уже в понедельник специалисты Брестского ДЭП сняли фрезой верхний слой асфальта. Во вторник должны приступить к укладке нового покрытия. Из-за этого водителям придется чуть-чуть потерпеть временные неудобства.

Аналогичные работы по замене асфальтового покрытия во вторник ждут и ул. Белова. Здесь с сентября проложен основной маршрут для скорой помощи, привозящей пациентов в приемное отделение больницы. Но асфальт, усеянный мелкими выбоинами и ямками, едва ли способствует безопасной транспортировке. Поэтому его решено было заменить.



