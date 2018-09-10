ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На путепроводе через ж/д вокзал в Бресте меняют асфальт

11.09.2018 11:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На путепроводе через ж/д вокзал в Бресте меняют асфальт. Будет отремонтирована крайняя правая полоса в сторону улицы Брестских дивизий, сообщает «Вечерний Брест».


Именно на эту часть дороги выпадала наибольшая нагрузка от тяжелого транспорта — автобусов и грузовиков. При движении в обратную сторону ситуация всегда несколько отличалась, ведь часть автобусов уходила в левую полосу, дабы повернуть на ул. Мицкевича, а часть грузовиков — на ул. Орджоникидзе через боковой съезд. Но проблемных мест, где испытывали дискомфорт водители, на путепроводе хватало.

Однако уже в понедельник специалисты Брестского ДЭП сняли фрезой верхний слой асфальта. Во вторник должны приступить к укладке нового покрытия. Из-за этого водителям придется чуть-чуть потерпеть временные неудобства.

Аналогичные работы по замене асфальтового покрытия во вторник ждут и ул. Белова. Здесь с сентября проложен основной маршрут для скорой помощи, привозящей пациентов в приемное отделение больницы. Но асфальт, усеянный мелкими выбоинами и ямками, едва ли способствует безопасной транспортировке. Поэтому его решено было заменить.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет отремонтирована крайняя правая полоса в сторону улицы Брестских дивизий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Держатели карточек Visa банка ВТБ могут принять участие в рекламной игре с торговой сетью Белмаркет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика