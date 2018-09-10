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Держатели карточек Visa банка ВТБ могут принять участие в рекламной игре с торговой сетью Белмаркет

11.09.2018 11:30 — Разное | Myfin  
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Держатели карточек Visa банка ВТБ могут принять участие в рекламной игре с торговой сетью Белмаркет
Банк ВТБ (Беларусь)

При совершении первой покупки указанным выше способом кассиром выдается купон для заполнения стикерами. За каждые 15 BYN в чеке, оплаченном бесконтактным способом любой банковской платежной карточкой Visa, клиент получает 1 стикер. За каждые 15 BYN в чеке, оплаченные смартфонами, на которых установлено специальное платежное приложение с добавленной карточкой Visa, клиент получает 2 стикера.

Первые 4 500 покупателей, которые накопили стикеры на сумму равную 300 BYN, и, в период с 1 сентября 2018 года по 15 ноября 2018 года включительно, предъявили в точку выдачи приза заполненный  стикерами купон и соответствующие чеки, автоматически становятся победителями рекламной игры.

Призовой фонд игры - входные билеты на фестиваль «Золотой граммофон» 9 декабря 2018 года (МКСК «Минск-Арена»).

 
Теги: Минск
 
 
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Участие в игре принимают покупатели, которые в период с 1 сентября по 1 ноября 2018 года включительно совершили успешную оплату покупок бесконтактным способом с...
 
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