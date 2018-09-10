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Из-за антироссийских санкций доллар в Беларуси вскоре может вырасти до 2,2 2,3 рублей

11.09.2018 11:27 — Разное | Myfin  
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Из-за антироссийских санкций доллар в Беларуси вскоре может вырасти до 2,2 2,3 рублей
фото: Myfin.by

Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

Из-за антироссийских санкций доллар в Беларуси вскоре может вырасти до 2,2 2,3 рублей

Сегодня доллар и евро продолжат расти, потому что российский рубль по-прежнему остается под сильным давлением. Это связано в основном с геополитическими рисками, рисками расширения санкций.

Недавно закончились «каникулы» у американских конгрессменов. Теперь все ждут, что одними из первых решений, которые они будут принимать, будут решения по тем самым санкциям, о которых так много говорили. Эти санкции могут затронуть госдолг России, крупные банки, важные компании.

Сохраняется геополитическая неопределенность, кроме того, есть ряд санкций, которые уже начали действовать. Российский рубль пока что продолжает падение. Естественно, с учетом тесных торговых связей и зависимости нашей экономики от российской мы не можем это все игнорировать. Доллар и евро у нас продолжают расти.

 
 
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По итогам вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара достиг 2,16 рублей.
 
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