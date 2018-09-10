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У начальника ТЭЦ в Городее нашли гору оружия – пулемет, винтовки, автоматы

11.09.2018 10:45 — Разное | KYKY  
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Еще вечером 7 сентября задержали 48-летнего Леонида Штейна – он перевозил 16 патронов. А следующим утром силовики провели обыск сразу в трех местах – в гараже Леонида, в его квартире и в рабочем кабинете. Штейн – начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината. В сейфах нашли как минимум 19 единиц боевого оружия, пишет TUT.by.

«Задержали его за оружие, подробности говорить не хочу. Это же деревня, все уже обросло сплетнями. Пока шла с завода до магазина, услышала три разные версии», – сказала местная жительница. О задержании Леонида тут знают многие. Целый день 8 сентября шли обыски.

«Были и милиционеры, и люди в черном. Еще тогда не знала, что случилось, поэтому одним глазом видела, что происходит возле гаража. Обратила внимание на необычные картонные коробки (в них запаковывали изъятое оружие. – Прим.)», – рассказала жительница поселка.

По рассказам местных жителей, Леонид Штейн родом из поселка, кто-то помнит его еще ребенком: «Нормальный тихий и спокойный парень. По молодости вместе ходили в тренажерный зал. Его задержание – полная неожиданность и шок. Кого угодно можно было подозревать, только не его», – отмечает Александр.

Многие сходятся во мнении, что Штейн – человек замкнутый и скрытный, друзей близких нет, общение с соседями сводилось к «здравствуйте — до свидания»: «Они с женой выходили из подъезда, садились в автомобиль и уезжали. Он начальник. Штейн был увлечен изготовлением холодного оружия, сам видел, как лет 15 назад на заводе он делал ножи и самодельный пистолет. Оружием стал увлекаться после армии», – рассказал сосед.

Леонид Штейн живет в одной из квартир двухэтажного дома. Его мать, по словам соседей, на весь день уехала на дачу. Кирпичный гараж женщины на окраине улицы уже много лет принадлежит сыну Леониду. Именно в этом гараже 8 сентября нашли боевое оружие: «Обыск длился с 4 утра до 5 вечера. Нашли 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки. Все хранилось в железных сейфах, их пришлось вскрывать. Сотрудники, которые работали на месте, говорили, это оружие он собирал пять-шесть лет», –рассказывает очевидец.

Сам Леонид Штейн при обыске не присутствовал, в субботу обыск шел одновременно в трех местах: в гараже, квартире начальника ТЭЦ и его рабочем кабинете. У Леонида в гараже были бумажные силуэты людей с лицами. Одна мишень была прострелена. Оружие все пустое, патроны лежали отдельно.

По рассказам соседей, Леонид много лет назад служил в десантных войсках. огда вернулся, стал делать ножи, рукоятки. Коллекционировал холодное оружие, был охотником: «У Лени был арсенал на все случаи жизни, описи на 10 страниц было», – говорит еще один из очевидцев.

По неподтвержденной информации, в сейфе рабочего кабинета также нашли боевое оружие. Как он мог пронести все на территорию комбината, местные для себя объясняют просто: «Он начальник, приехал на машине, ему открыли шлагбаум, и спокойно проехал». В ОАО «Городейский сахарный комбинат» с журналистами TUT.by отказались говорить, начальник охраны Виктор Парейко не стал объяснять, возможно ли было пронести оружие.

Жена Леонида по телефону подтвердила задержание, но больше никакой информации не рассказал: «Да, муж задержан. Исчерпывающую информацию вы можете получить в правоохранительных органах или у своих источников. Я вам ничего говорить не буду».

На лестничной клетке вместе с семьей Штейн живут еще две пары, про Леонида говорят немного: «Знаем то же, что и все. С нами уже беседовал участковый, спрашивал, что он за человек. Человек как человек. Плохого ничего не делал, они жили обособленно. Пришли с работы, дверь на замок, и все, их не видно. Знали, что у него было охотничье ружье, милиция приезжала проверять условия хранения, иногда видели, как с зачехленным ружьем садился в машину, ехал на охоту. Его задержание – удивление. Сразу подумали, что на охоте какого зверя как браконьер застрелил, но чтобы такое!»

На официальном сайте МВД размещена следующая информация: «В агрогородке Красное Гомельского района 7 сентября в 20.35 сотрудниками ГУБОПиК МВД и УГАИ УВД задержан житель городского поселка Городея Несвижского района, у которого в автомашине «Мицубиси» обнаружено и изъято 16 патронов калибра 9 мм. Возбуждено уголовное дело по части два статьи 295 УК Беларуси».

Следственный комитет информацию пока не прокомментировал.

 
 
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Еще вечером 7 сентября задержали 48-летнего Леонида Штейна – он перевозил 16 патронов. А следующим утром силовики провели обыск сразу в трех местах – в гараже...
 
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