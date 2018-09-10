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"Превысила полномочия": журналистку оштрафовали в десятый раз с начала года

11.09.2018 11:35 — Разное | Партизан  
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Cуд Дзержинского района 10 сентября приcудил 980 рублей штрафа журналистке Ольге Чайчиц.

Административное дело было возбуждено по ч.2 ст. 22.9 КоАП ( «распространение периодических печатных изданий без выходных данных»). Дело рассматривала судья Инна Шейко, передает ПЦ "Вясна"

Причем, сотрудник милиции, который составлял протокол, указал, что Чайчиц «превысила полномочия журналиста и нарушила журналистские обязанности».

Журналистка написала на странице в фейсбуке, что это уже 10 штраф, который ей присудили в этом году.

"Власти делают из меня рекордсмена. 10-й штраф в этом году. 40 базовых сегодня присудили. В протоколе было, что я превысила полномочия журналиста. В постановление суда формулировка не вошла. Еще сегодня слонимские милиционеры сообщили о новом протоколе. По телефону сказали, что "усматривают, что я своими действиями изготовила СМИ".

Основанием для составления протокола правонарушения был фоторепортаж, который Ольга сделала в августе в Куропатах.

 
 
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Cуд Дзержинского района 10 сентября приcудил 980 рублей штрафа журналистке Ольге Чайчиц.
 
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