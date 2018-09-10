"Превысила полномочия": журналистку оштрафовали в десятый раз с начала года

Вясна " Административное дело было возбуждено по ч.2 ст. 22.9 КоАП ( «распространение периодических печатных изданий без выходных данных»). Дело рассматривала судья Инна Шейко, передает ПЦ "





Причем, сотрудник милиции, который составлял протокол, указал, что Чайчиц «превысила полномочия журналиста и нарушила журналистские обязанности».





Журналистка написала на странице в фейсбуке, что это уже 10 штраф, который ей присудили в этом году.





"Власти делают из меня рекордсмена. 10-й штраф в этом году. 40 базовых сегодня присудили. В протоколе было, что я превысила полномочия журналиста. В постановление суда формулировка не вошла. Еще сегодня слонимские милиционеры сообщили о новом протоколе. По телефону сказали, что "усматривают, что я своими действиями изготовила СМИ".





Основанием для составления протокола правонарушения был фоторепортаж, который Ольга сделала в августе в Куропатах.