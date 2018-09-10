ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По итогам Форума регионов планируется заключить контракты на сумму в 500 миллионов долларов

11.09.2018 11:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
По итогам Форума регионов планируется заключить контракты на сумму в 500 миллионов долларов

фото: nn.by

Беларусь рассчитывает заключить коммерческие контракты на сумму 500 млн долларов в ходе Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве.

«Форум стал визитной карточкой регионального сотрудничества Беларуси и России. Есть у него реальные результаты, отметила в интервью газете "Республика" заместитель председателя Совета республики, сопредседатель оргкомитета Форума с белорусской стороны Марианна Щеткина. – С каждым годом число подписанных на мероприятии коммерческих контрактов и соглашений растет. Всего за время проведения форума их заключено на сумму более 930 млн долларов».

«Так, по итогам III Форума регионов Беларуси и России сумма контрактов составляла около 300 млн долларов, по итогам IV Форума – уже превысила 400 млн долларов. В этом году мы планируем взять рубеж в 500 млн долларов», – добавила она.

Говоря об экономической составляющей белорусско-российского сотрудничества, на взгляд Щеткиной, должны быть более интенсивными инвестиционное партнерство и промышленная кооперация.

«Нам нужны масштабные совместные союзные проекты, в том числе региональные, которые станут драйверами роста национальных экономик», - сказала она. 

Напомним, в Могилеве идет подготовка к юбилейному V Форуму регионов Беларуси и России, в котором планируется участие  Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В деловой части программы запланированы заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и переговоры, в которых примут участие губернаторы, руководители компаний и предприятий двух стран. 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рассчитывает заключить коммерческие контракты на сумму 500 млн долларов в ходе Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти 1,5 тысячи белорусов в прошлом году умерли от отравления алкоголем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика