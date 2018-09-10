По итогам Форума регионов планируется заключить контракты на сумму в 500 миллионов долларов

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Беларусь рассчитывает заключить коммерческие контракты на сумму 500 млн долларов в ходе Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве.

«Форум стал визитной карточкой регионального сотрудничества Беларуси и России. Есть у него реальные результаты, отметила в интервью газете "Республика" заместитель председателя Совета республики, сопредседатель оргкомитета Форума с белорусской стороны Марианна Щеткина. – С каждым годом число подписанных на мероприятии коммерческих контрактов и соглашений растет. Всего за время проведения форума их заключено на сумму более 930 млн долларов».

«Так, по итогам III Форума регионов Беларуси и России сумма контрактов составляла около 300 млн долларов, по итогам IV Форума – уже превысила 400 млн долларов. В этом году мы планируем взять рубеж в 500 млн долларов», – добавила она.

Говоря об экономической составляющей белорусско-российского сотрудничества, на взгляд Щеткиной, должны быть более интенсивными инвестиционное партнерство и промышленная кооперация.

«Нам нужны масштабные совместные союзные проекты, в том числе региональные, которые станут драйверами роста национальных экономик», - сказала она.

Напомним, в Могилеве идет подготовка к юбилейному V Форуму регионов Беларуси и России, в котором планируется участие Александра Лукашенко и Владимира Путина.

В деловой части программы запланированы заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и переговоры, в которых примут участие губернаторы, руководители компаний и предприятий двух стран.