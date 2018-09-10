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Игорь Крутой: «Эфиром правит вкусовщина»

11.09.2018 11:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Игорь Крутой: «Эфиром правит вкусовщина»
Евгений Одиноков / РИА Новости

Владимир Полупанов, «АиФ»: Хип-хопа на русском языке стало так много, что скоро запускается радиостанция, специализирующаяся только на такой музыке. Рэп не поют, а «читают», рэп-треки построены не на мелодиях, а на ритме. Нет опасения, что в какой-то момент мы вырастим поколение, которое вообще не будет воспринимать мелодичную музыку? 

— Не думаю. Первопроходцем в этом жанре много лет назад у нас был Богдан Титомир. В его творчестве были и речитатив, и мелодии. Да, были перекосы, но в целом баланс соблюдался. После телепроекта «Фабрики звёзд-4», где я был продюсером, появился Тимати, который это направление вынес на широкую аудиторию. И Тимати, и Егор Крид исполняют мелодичные песни. Молодые люди говорят на этом языке, им нравится эта музыка. Это сегодня модно и популярно. Ведь именно молодёжь формирует моду в популярной музыке. 

Хотя Коля Басков и Филипп Киркоров, которых сложно назвать молодежью, этим летом выдали модные хиты, которые, кстати, раскрутились независимо от ротаций на радио. 

— Вы имеете в виду их дуэтную песню «Ибица» и киркоровскую «Цвет настроения синий»? 

— Да, обе песни раскрутились благодаря интернету. 

— Вы хотите сказать, что сегодня артисты вообще не зависят от радио и телевидения? 

— Большинство песен группы «Ленинград» вообще не попадают в эфир из-за обилия мата. Но они у всех на слуху. Ни радиостанции, ни телеканалы по-прежнему особо не стараются заполучить в эфир хорошие песни. На большинстве радиостанций эфиром правит вкусовщина или мелкие интересы владельцев — того крутить, этого не крутить. Поэтому их значение в раскрутке новых песен падает с каждым годом всё сильнее и сильнее.

Игорь Крутой: «Эфиром правит вкусовщина»
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— В какой-то момент вы продали свою долю акций канала Муз ТВ. Потому что почувствовали, что эра музыкального телевидения заканчивается? 

— Да. Время показало правильность моего решения. Тянуть эти активы, доплачивать «из другого кармана» в нынешних реалиях не имело смысла. Большинство музыкальных телеканалов или радиостанций убыточны и требуют серьезных дотаций. Иметь их в собственности сегодня могут себе позволить только люди, для которых это не основной бизнес, непрофильные активы. 

— Кто ещё из артистов, помимо Киркорова и Баскова, по-вашему, заметен в этом году? 

— Много хороших песен и новых имен появляется на Украине. С чем это связано — не знаю. У Светланы Лободы за последние годы появился ряд песен, сделавший ее артисткой топ-уровня. У Ани Лорак тоже. Если говорить о наших, то на подъёме Федук. Все, что выходит у него, очень заметно. У Григория Лепса продолжают появляться яркие песни. Не могу сказать, что они становятся новыми «Подмосковными вечерами» и «Катюшами», но они заметны. Я был на сольных концертах Сергея Лазарева и Димы Билана и увидел, как они заматерели. Оба прекрасно умеют управлять залом. И их шоу сделаны на высоком, можно сказать, мировом уровне! Просто нет слов. Получил массу удовольствия.  

— Организаторы модного музыкального фестиваля, прошедшего этим летом, говорили мне, что у них никогда не появится такой артист, как Дима Билан. Мол, Билан — это качественно, но все-таки больше «про вчера, чем про завтра». 

— Я не считаю «прошлым» ни Билана, ни Лазарева. Это большие артисты, которые являются украшением любого проекта. Другое дело, что они могут не попадать в сферу интересов организаторов модных фестивалей.

— В прошлом году вы сказали, что Алла Пугачёва, долгие годы бывшая музой конкурса, взяла небольшую паузу, а в этом вроде бы  готова была вернуться...

— Любое появление Пугачевой, где бы то ни было, всегда заметно. Но в этом году на «Новой волне» было много юбилейных концертов: Владимира Преснякова, Леонида Агутина, «А-Студио» и Ирины Аллегровой. Поэтому мы с Пугачевой даже не обсуждали ее возвращение. В следующем году у неё тоже юбилей. Буду с ней встречаться и говорить на эту тему. Если она посчитает возможным провести свой творческий вечер в рамках «Новой волны», будем только рады. 

— Вас опять можно упрекнуть, что приглашаете одних и те же звезд. 

— Это рынок. И никуда от этого не деться. 

— Чем руководствуетесь, когда приглашаете звёзд? В большинстве случаев вас с этими артистами связывают дружеские отношения? 

— Не хочу персонифицировать, но есть ряд артистов, с которыми связан большой кусок жизни. Если я не приглашу их, то морально уничтожу — это будет для них большим ударом. Но, в целом, конечно, ориентируюсь на то, что модно и популярно. Нельзя сказать, что за последнее время появилось много новых ярких имен, которых можно пригласить выступить на основной сцене. 

— В прошлые годы было много звезд с мировыми именами — Стинг, Иглесиас, Стив Уайндер и т.д. В этом году иностранных звезд представляет исполнитель одного хита «Деспазито» Луис Фонси... 

— Для меня важно, что он будет петь дуэтом с Алсу и Тимуром Родригесом. Это должно быть интересно. 

Игорь Крутой: «Эфиром правит вкусовщина»
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— Судя по тому, что калибр приглашенных иностранных звезд мельчает, их сложнее стало ангажировать из-за санкций? 

— Стало сложнее. В их поведении появилась непредсказуемость. В прошлом году Робби Уильямс повел себя странно, отменив приезд в Россию в последнюю минуту. Какие-то организации наезжают на западных артистов, которые едут к нам. Деньги, потраченные на подготовку их приезда, конечно, возвращаются. Но за то, что они не приезжают в последнюю минуту, они не несут никакой ответственности. Контракты составлены так, что они могут не приехать и им за это ничего не будет.

— В свое время в Юрмале выступали: «Аквариум», Бутусов, ДДТ, «Сплин», «БИ-2», Земфира. Сегодня среди ваших гостей рок-музыканты не встречаются. Почему? 

— Мы работаем в интересах канала «Россия-1», транслирующего конкурс. Рок-музыка сегодня не даёт высоких рейтингов. «Новая волна» — это не моя вкусовщина и не вкусы небольшой группы людей. Наш конкурс — массовое мероприятие, которое должно вызывать интересы у широкой аудитории. 

— Оперных артистов по этой же причине вы перестали приглашать?

— Да. Когда речь зашла о повторе с участием оперных артистов, мне было сказано: «Лучше это показать на телеканале „Культура“». И какой смысл их тогда приглашать? 

— Когда-то в квартире, в которой мы с вами беседуем, жил Михаил Горбачёв. Я обратил внимание, что даже лифты в доме еще советских времен. Есть же недвижимость более современная. Почему вы приобрели именно эту квартиру?

— Я жил в этом доме раньше и очень хотел остаться в нём. И когда освободилась эта квартира, купил её. 

Игорь Крутой: «Эфиром правит вкусовщина» Где живет Горбачев?

— У Горбачёва? 

— Нет, у бывшего сенатора Андрея Вавилова.

— Но Горбачёв в курсе, что теперь вы здесь живёте? 

— Я очень уважаю Михаила Сергеевича, у нас добрые отношения. Думаю, он, конечно, знает про это. Но мне почему-то кажется, что для него это болезненная тема — всё-таки с этой квартирой связан большой кусок его жизни. Поэтому мы с ним никогда не говорили на тему. Когда отмечался его 80-летний юбилей в Лондоне, он попросил, чтобы в концерте, который вели Шэрон Стоун и Кевин Спейси (а также в качестве гостей были и другие звезды с мировыми именами) выступили также Дмитрий Хворостовский и Лара Фабиан. Я пообещал ему всё устроить. Подумал, что если они не согласятся выступить бесплатно, заплачу им из своего кармана. Но когда они узнали, для кого будут петь, никаких денег брать не захотели.

 
 
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Композитор Игорь Крутой рассказал о судьбе победителей «Новой волны», боязни украинских артистов ехать в Россию, московской квартире Михаила Горбачева, которую...
 
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