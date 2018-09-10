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Район Независимости - Филимонова ждут перемены: тут построят жилье, духовную академию, паркинги

11.09.2018 12:07 — Разное | Tut.by  
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Администрация Первомайского района анонсировала презентацию и общественное обсуждение ПДП территории в границах проспекта Независимости — ул. Волгоградская — ул. Кутузова — ул. Большая Слепня — ул. Кедышко — ул. Филимонова (внесение изменений). На проектируемой территории планируют вынос части электромеханического завода, строительство многоквартирного жилья, паркингов и соцобъектов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас на территории, перекройку которой предлагают обсудить, расположен Минский электромеханический завод. Столичные архитекторы уверены, что этот участок используется нерационально.

В первой редакции ПДП предполагался полный вынос завода на другую площадку, а на освободившейся территории — строительство многоквартирного жилья. «Однако, исходя из существующей ситуации, принято решение о сохранении части производственных площадей ОАО „Агат-электромеханический завод“ на основании разработанной концепции поэтапного развития предприятия», говорится в пояснениях к ПДП.

В итоге в границах проспекта Независимости и улиц Филимонова, Кутузова, Волгоградской «намечена реконструкция и упорядочение существующей застройки, трансформация значительной части производственных территорий под жилые и общественные функции, вынос производственных объектов, не соответствующих функциональному назначению, а также обеспечение района инженерно-транспортной инфраструктурой с максимальным сохранением и благоустройством существующих зеленых насаждений».


Изображение: perv.minsk.gov.by

План в полном размере ТУТ.

Осваивать территорию будут в два этапа: первая очередь — до 2023 года, вторая — 2023−2030 годы.

Первый этап

по жилфонду:

— реконструкция (капитальный ремонт) жилых домов № 103, 105, 107, 109, 111 по проспекту Независимости с благоустройством прилегающей территории;

— новое строительство многоквартирных домов (плюс 100 тысяч квадратных метров, это около 15 многоподъездных домов);

— трансформация территории усадебной застройки (0,9 тысяч квадратных метров) по улице Чайковского под размещение паркинга.

по общественному фонду:

— реконструкция зданий ООО «Белинга» (№ 10, 11 по экспл. детального плана)

— перевод в общественную функцию административных зданий ОАО «Агат-электромеханический завод» (№ 49 по экспл. детального плана);

— строительство многофункционального объекта общественного назначения (№ 42 по экспл. детального плана);

— строительство Высшего духовного учебного заведения «Минская Теологическая академия имени святого Иоанна Павла II» (№ 45 по экспл. детального плана);

— строительство детского сада на 210 мест (№ 46 по экспл.);

— строительство многофункционального объекта общественного назначения (№ 47 по экспл. детального плана).

по производственному фонду:

— строительство паркингов (№ 40, 44.1, 44.2 по экспл. детального плана);

— реконструкция зданий на территории ОАО «Агат-электромеханический завод» (№ 12 по экспл. детального плана);

— реконструкция ОАО «Пеленг» (№ 13 по экспл. детального плана);

 — строительство ПАСЧ (№ 43 по экспл. детального плана) с выносом РУ № 6 ОАО «Минскжелезобетон» и частичным сносом гаражного массива «Восток»;

— частичный снос зданий на территории ОАО «Агат-электромеханический завод» (№ 12 по экспл. опорного плана).

Согласно проектному решению, изменятся и основные технико-экономические проектируемой территории. Например, площадь жилфонда увеличится в десять раз и составит 110 тысяч квадратных метров, численность населения в многоквартирном жилфонде вырастет в одиннадцать раз — до четырех тысяч человек.

Общественное обсуждение ПДП «Градостроительный проект детального планирования территории в границах проспект Независимости — ул. Волгоградская — ул. Кутузова — ул. Большая Слепня — ул. Кедышко — ул. Филимонова (внесение изменений)» пройдет 24 сентября по 18 октября.

Презентация проекта состоится 26 сентября в 18.00 в актовом зале администрации по адресу: пер. К. Чорного, 5.

 
 
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Большую часть проектируемой территории занимает Минский электромеханический завод. Ради строительства жилья, часть завода снесут.
 
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