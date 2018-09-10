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Район Независимости - Филимонова ждут перемены: тут построят жилье, духовную академию, паркинги
Администрация Первомайского района
Сейчас на территории, перекройку которой предлагают обсудить, расположен Минский электромеханический завод. Столичные архитекторы уверены, что этот участок используется нерационально.
В первой редакции ПДП предполагался полный вынос завода на другую площадку, а на освободившейся территории — строительство многоквартирного жилья. «Однако, исходя из существующей ситуации, принято решение о сохранении части производственных площадей ОАО „Агат-электромеханический завод“ на основании разработанной концепции поэтапного развития предприятия», говорится в пояснениях к ПДП.
В итоге в границах проспекта Независимости и улиц Филимонова, Кутузова, Волгоградской «намечена реконструкция и упорядочение существующей застройки, трансформация значительной части производственных территорий под жилые и общественные функции, вынос производственных объектов, не соответствующих функциональному назначению, а также обеспечение района инженерно-транспортной инфраструктурой с максимальным сохранением и благоустройством существующих зеленых насаждений».
План в полном размере ТУТ.
Осваивать территорию будут в два этапа: первая очередь — до 2023 года, вторая — 2023−2030 годы.
Первый этап
по жилфонду:
— реконструкция (капитальный ремонт) жилых домов № 103, 105, 107, 109, 111 по проспекту Независимости с благоустройством прилегающей территории;
— новое строительство многоквартирных домов (плюс 100 тысяч квадратных метров, это около 15 многоподъездных домов);
— трансформация территории усадебной застройки (0,9 тысяч квадратных метров) по улице Чайковского под размещение паркинга.
по общественному фонду:
— реконструкция зданий ООО «Белинга» (№ 10, 11 по экспл. детального плана)
— перевод в общественную функцию административных зданий ОАО «Агат-электромеханический завод» (№ 49 по экспл. детального плана);
— строительство многофункционального объекта общественного назначения (№ 42 по экспл. детального плана);
— строительство Высшего духовного учебного заведения «Минская Теологическая академия имени святого Иоанна Павла II» (№ 45 по экспл. детального плана);
— строительство детского сада на 210 мест (№ 46 по экспл.);
— строительство многофункционального объекта общественного назначения (№ 47 по экспл. детального плана).
по производственному фонду:
— строительство паркингов (№ 40, 44.1, 44.2 по экспл. детального плана);
— реконструкция зданий на территории ОАО «Агат-электромеханический завод» (№ 12 по экспл. детального плана);
— реконструкция ОАО «Пеленг» (№ 13 по экспл. детального плана);
— строительство ПАСЧ (№ 43 по экспл. детального плана) с выносом РУ № 6 ОАО «Минскжелезобетон» и частичным сносом гаражного массива «Восток»;
— частичный снос зданий на территории ОАО «Агат-электромеханический завод» (№ 12 по экспл. опорного плана).
Согласно проектному решению, изменятся и основные технико-экономические проектируемой территории. Например, площадь жилфонда увеличится в десять раз и составит 110 тысяч квадратных метров, численность населения в многоквартирном жилфонде вырастет в одиннадцать раз — до четырех тысяч человек.
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Большую часть проектируемой территории занимает Минский электромеханический завод. Ради строительства жилья, часть завода снесут.
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