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В этом году «Нафтан» примет на треть больше молодых специалистов, чем в прошлом

11.09.2018 — Разное | Новости Полоцка  
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В связи с сокращением срока обучения первый выпуск в учебных заведениях был уже в январе. Теперь прием молодых специалистов на «Нафтан» будет проходить два раза в год: зимой и летом. О выпускниках, которые приходят работать на завод по распределению, рассказала газете «Вестник Нафтана» заместитель начальника отдела кадров предприятия Ирина Захаревич.

По словам Ирины Захаревич, ежегодно «Нафтан» принимает 100-140 молодых специалистов. В этом году предприятие планирует трудоустроить 131 выпускника: это на 32% больше, чем в прошлом году. Всем иногородним предоставляется общежитие.

Главные поставщики молодых кадров – местные учебные заведения: ПГУ и Новополоцкий государственный политехнический колледж. Также на завод приезжают выпускники Белорусского государственного технического университета, Могилевского государственного университета продовольствия, Полесского государственного университета.   



После срока обязательной отработки более 95 % молодых специалистов остаются на предприятии. А отдел кадров «Нафтана» уже начинает подсчитывать, сколько человек завод примет в следующем году. Пока планируется трудоустроить 96 выпускников, но эта цифра может вырасти при условии реализации инвестиционных проектов и роста производства.  

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В связи с сокращением срока обучения первый выпуск в учебных заведениях был уже в январе. Теперь прием молодых специалистов на «Нафтан» будет проходить два раза в...
 
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