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В новом магазине Верхнедвинска действует особая система скидок

11.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В новом магазине Верхнедвинска действует особая система скидок

В новом магазине Верхнедвинска действует особая система скидок

В новом магазине Верхнедвинска действует особая система скидок

В новом магазине Верхнедвинска действует особая система скидок

— Суть проекта в разумной экономии, — подчёркивает Ирина Анатольевна Томашевич. – Покупатель видит на каждом ценнике реальную стоимость товара и ту, которая получится при покупке трёх единиц продукции. В таком случае на каждую будет предусмотрена скидка от 5 до 15%. А это существенная выгода! Кроме системы скидок «про запас», ежедневно будет применяться «вау-цена» — акция от поставщика плюс скидка нашей торговой надбавки. Сегодня, например, по такой цене можно купить гречневую крупу, растительное масло, кондитерские изделия, другие товары. И она выгоднее, чем у самых известных сетевиков. Вообще, мы тщательно изучаем цены, и если наши покупатели будут внимательнее и посмотрят на качество, вес и стоимость товара, то поймут, что покупать в райпо выгоднее.

 
 
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> — Суть проекта в разумной экономии, — подчёркивает Ирина Анатольевна Томашевич. – Покупатель видит на каждом ценнике реальную стоимость товара и ту,...
 
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