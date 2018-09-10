— Суть проекта в разумной экономии, — подчёркивает Ирина Анатольевна Томашевич. – Покупатель видит на каждом ценнике реальную стоимость товара и ту, которая получится при покупке трёх единиц продукции. В таком случае на каждую будет предусмотрена скидка от 5 до 15%. А это существенная выгода! Кроме системы скидок «про запас», ежедневно будет применяться «вау-цена» — акция от поставщика плюс скидка нашей торговой надбавки. Сегодня, например, по такой цене можно купить гречневую крупу, растительное масло, кондитерские изделия, другие товары. И она выгоднее, чем у самых известных сетевиков. Вообще, мы тщательно изучаем цены, и если наши покупатели будут внимательнее и посмотрят на качество, вес и стоимость товара, то поймут, что покупать в райпо выгоднее.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В новом магазине Верхнедвинска действует особая система скидок > — Суть проекта в разумной экономии, — подчёркивает Ирина Анатольевна Томашевич. – Покупатель видит на каждом ценнике реальную стоимость товара и ту,...