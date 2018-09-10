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В Верхнедвинскую школу будущего пришли молодые специалисты

11.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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1 сентября распахнула двери обновленная СШ №2. Безусловно, современные технические условия сделают учебный процесс более увлекательным и результативным. А грамотно вести учеников по этому пути будут педагоги.

В Верхнедвинскую школу будущего пришли молодые специалисты

В этом учебном году в школу будущего пришёл учитель трудового обучения Николай КАЗАКОВ.
— Так уж мне повезло, что свой профессиональный путь начинаю в новой, современной школе, где меня тепло встретил коллектив и учатся замечательные дети, — говорит Николай. – Мне также доверено новое современное и дорогостоящее оборудование, которое в короткие сроки необходимо освоить.

Далее читайте в «ДП».

 
 
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> 1 сентября распахнула двери обновленная СШ №2. Безусловно, современные технические условия сделают учебный процесс более увлекательным и результативным. А...
 
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