В Верхнедвинскую школу будущего пришли молодые специалисты

1 сентября распахнула двери обновленная СШ №2. Безусловно, современные технические условия сделают учебный процесс более увлекательным и результативным. А грамотно вести учеников по этому пути будут педагоги.

В этом учебном году в школу будущего пришёл учитель трудового обучения Николай КАЗАКОВ.

— Так уж мне повезло, что свой профессиональный путь начинаю в новой, современной школе, где меня тепло встретил коллектив и учатся замечательные дети, — говорит Николай. – Мне также доверено новое современное и дорогостоящее оборудование, которое в короткие сроки необходимо освоить.

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