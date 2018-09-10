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В Верхнедвинскую школу будущего пришли молодые специалисты
11.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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1 сентября распахнула двери обновленная СШ №2. Безусловно, современные технические условия сделают учебный процесс более увлекательным и результативным. А грамотно вести учеников по этому пути будут педагоги.
В этом учебном году в школу будущего пришёл учитель трудового обучения Николай КАЗАКОВ.
Далее читайте в «ДП».
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> 1 сентября распахнула двери обновленная СШ №2. Безусловно, современные технические условия сделают учебный процесс более увлекательным и результативным. А...
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