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Выросло в Верхнедвинске!
11.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Круглый домик без оконцев,
Такие тыквы вырастила на своем дачном участке Наталья Глебовна Степулёнок. Каждая тыква весит более 15 кг.
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> Круглый домик без оконцев, Цветом он похож на солнце. А на ниточках внутри Семена живут, смотри! На бахче он зреет, спеет, Бок оранжевый там греет. Такие...
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