Выросло в Верхнедвинске!

Круглый домик без оконцев,

Цветом он похож на солнце.

А на ниточках внутри

Семена живут, смотри!

На бахче он зреет, спеет,

Бок оранжевый там греет.

Такие тыквы вырастила на своем дачном участке Наталья Глебовна Степулёнок. Каждая тыква весит более 15 кг.