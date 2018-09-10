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РФ и Беларусь будут ежеквартально контролировать соблюдение баланса поставок продовольствия

11.09.2018 12:03 — Разное | Интерфакс  
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Россия и Беларусь до конца года планируют согласовать и утвердить баланс поставок продовольствия на 2019 год и контролировать его выполнение каждый квартал.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева, такое решение было принято во время его встречи с вице-премьером Беларуси Михаилом Русым.

"Вице-премьеры приняли решение дать поручения министерствам сельского хозяйства России и Беларуси совместно проработать новый баланс поставок продукции и показатели товарооборота на 2019 год с его последующим ежеквартальным контролем. Согласовать и утвердить баланс планируется до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо совместно отработать техрегламенты и навести порядок в работе надзорных органов двух государств, установив единые механизмы контроля и понятные правила игры для бизнеса с возможностью введения системы предупреждений в отношении первичных нарушений. Следует также определить дальнейшие меры по борьбе с фальсификацией и минимизировать в продуктах питания содержание заменителей молочного жира.

В ходе встречи был представлен детальный баланс экспорта и импорта продукции АПК за 2017 и первую половину 2018 года по прогнозам спроса и предложения Союзного государства. Цифры свидетельствуют о том, что в целом запланированные показатели были соблюдены. В 2017 год Россия превысила балансы по поставкам мясной продукции на 14%, яиц - на 109%. В то же время поставки молока и молокопродуктов упали почти в два раза, до 50,7 тыс. тонн, что составляет 44% от прогнозируемых объемов (113 тыс. тонн).

В поставках со стороны Беларуси имеется недобор по мясу на 6,4%, по молочным продуктам - на 19%, по яйцам - на 7,1%. По льноволокну экспорт, наоборот, превысил план.

В 2018 году показатели несколько снизились. Это отчасти является результатом ввода ограничений на поставки белорусской продукции животного происхождения в РФ из-за ее неполного соответствия ветеринарным нормам РФ. "В частности, по наличию антибиотиков, нитратов, а также остатков ветеринарных препаратов, не регламентированных в Технических регламентах Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, М.Русый поблагодарил РФ за усиленный контроль качества белорусских товаров, "благодаря которому удалось принципиально повысить продовольственную безопасность страны и улучшить качество производимой в Беларуси продукции". Проведенные дополнительные проверки белорусской молочной продукции показали, что выявленные несоответствия теперь не являются критичными и товары не относятся к высокой степени риска, соответственно не представляют угрозы для здоровья граждан. Остаточное количество ветпрепаратов в сыром молоке в разы ниже максимально допустимых уровней, утвержденных решением коллегии Евразийской экономической комиссии. Беларуси также удалось исправить ситуацию с фальсификацией молочной продукции, отмечается в пресс-релизе.

Белорусская сторона составила согласованный с РФ реестр предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию на российский рынок. "Михаил Русый признал, что российские лабораторные базы, особенно расположенные на границе, сильнее белорусских. И сейчас заключено специальное соглашение о проведении дополнительного технологического контроля поставляемой в РФ продукции", - говорится в пресс-релизе. Это соглашение дополняет действующие с марта 2018 года "дорожные карты" двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2018 год.

Как сообщалось, в марте этого года Минсельхоз РФ и Минсельхозпрод Беларуси разработали и утвердили совместный план мероприятий ("дорожная карта") по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства на 2018 год. Кроме того, 9 июля 2018 года утверждена дополнительная "дорожная карта" двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год.

 
 
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Россия и Беларусь до конца года планируют согласовать и утвердить баланс поставок продовольствия на 2019 год и контролировать его выполнение каждый квартал. Как...
 
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