Участие в игре принимают покупатели, которые в период с 1 сентября по 1 ноября 2018 года включительно совершили успешную оплату покупок бесконтактным способом с использованием банковской платежной карточки Visa банка ВТБ, или оплату смартфонами, на которых установлено специальное платежное приложение с добавленной карточкой Visa, в торговых объектах сети "Белмаркет" и сохранили соответствующие чеки до 15 ноября 2018 года включительно.

При совершении первой покупки указанным выше способом кассиром выдается купон для заполнения стикерами. За каждые 15 BYN в чеке, оплаченном бесконтактным способом любой банковской платежной карточкой Visa, клиент получает 1 стикер. За каждые 15 BYN в чеке, оплаченные смартфонами, на которых установлено специальное платежное приложение с добавленной карточкой Visa, клиент получает 2 стикера.

Первые 4 500 покупателей, которые накопили стикеры на сумму равную 300 BYN, и, в период с 1 сентября 2018 года по 15 ноября 2018 года включительно, предъявили в точку выдачи приза заполненный стикерами купон и соответствующие чеки, автоматически становятся победителями рекламной игры.

Призовой фонд игры - входные билеты на фестиваль "Золотой граммофон" 9 декабря 2018 года (МКСК "Минск-Арена").

Ознакомиться с правилами рекламной игры можно на сайте банка.