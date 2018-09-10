Пулемет, гранаты, автоматы и другое оружие изъяли у жителя Минской области

Арсенал автоматического оружия и боеприпасов изъят у жителя поселка Городея (Минская обл.), сообщили в пресс-службе МВД Беларуси во вторник.

Как рассказали в министерстве, в ходе проведения оперативной комбинации вечером 7 сентября в агрогородке Красное Гомельского района сотрудники ГАИ остановили автомобиль под управлением жителя Городеи.

"При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленной модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра", - говорится в сообщении.





По данному факту Гомельским районным отделом Следственного комитета 8 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Беларуси (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).





Задержанного водворили в изолятор временного содержания УВД Гомельского облисполкома, а в его квартире, гараже и служебном кабинете провели обыски. "Стражи порядка изъяли там зарегистрированное оружие: два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тыс. патронов различного калибра", - проинформировали в пресс-службе.





В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий по данному делу был задержан гражданин из близкого окружения фигуранта. При обыске его жилища в Брестской области обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра.

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения комплексных экспертиз в подразделения ГКСЭ Беларуси.

"В настоящее время реализуются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению источников происхождения столь обширного арсенала и возможных соучастников фигуранта в незаконном обороте оружия", - сообщили в МВД.

По информации белорусских СМИ, задержанный житель Городеи - начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонид Штейн.