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Водитель врезался в столб, погиб его 2-летний ребенок

11.09.2018 12:25 — Разное | БДГ  
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Смертельное ДТП произошло в д. Великие Автюки Калинковичского района, водитель съехал с проезжей части и врезался в линию электропередач.

Информация об этом опубликована в сводке за понедельник на сайте МВД Беларуси.

Трагедия случилась 10 сентября в 16:00, 33-летний мужчина ехал на автомобиле «Фольксваген», но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с дорожного полотна и врезался в линию электропередач.

Ребенок водителя в это время был на переднем сидении без автокресла и не пристегнут ремнями безопасности. В результате столкновения малыш получил множественные ранения и скончался в машине скорой помощи.

В отношении его отца возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

 
 
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Смертельное ДТП произошло в д. Великие Автюки Калинковичского района, водитель съехал с проезжей части и врезался в линию электропередач.
 
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