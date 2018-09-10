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Лукашенко посетит Узбекистан 12-14 сентября

11.09.2018 12:27 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко посетит Узбекистан 12-14 сентября

Александр Лукашенко 12-14 сентября 2018 года посетит Узбекистан с официальным визитом, в ходе которого запланированы переговоры с президентом государства Шавкатом Мирзиеевым.

«В ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу», - говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Согласно информации министерства, президенты двух государств также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

В МИД также отметили, что по итогам узбекско-белорусского саммита предполагается подписать Совместное заявление глав государств, весомый пакет межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и других документов, предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью.

 
 
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Александр Лукашенко 12-14 сентября 2018 года посетит Узбекистан с официальным визитом, в ходе которого запланированы переговоры с президентом государства Шавкатом...
 
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