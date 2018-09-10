|
Лукашенко посетит Узбекистан 12-14 сентября
11.09.2018 12:27 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко 12-14 сентября 2018 года посетит Узбекистан с официальным визитом, в ходе которого запланированы переговоры с президентом государства Шавкатом Мирзиеевым.
«В ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу», - говорится в сообщении МИД Узбекистана.
Согласно информации министерства, президенты двух государств также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.
В МИД также отметили, что по итогам узбекско-белорусского саммита предполагается подписать Совместное заявление глав государств, весомый пакет межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений и других документов, предусматривающих придание новой динамики дружественным, многоплановым связям между Узбекистаном и Беларусью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 12-14 сентября 2018 года посетит Узбекистан с официальным визитом, в ходе которого запланированы переговоры с президентом государства Шавкатом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)