|
Судьи планируют бойкотировать матчи Уильямс, если она не извинится перед судьей Рамосом
Как сообщает The Times, теннисные судьи недовольны реакцией организаторов US Open на скандал с участием Серены Уильямс и арбитра Карлоса Рамоса в женском финале.
Они считают, что Рамоса бросили растерзание за его принципиальность и нежелание терпеть оскорбления со стороны Серены Уильямс.
Судьи рассматривают различные варианты ответа, среди которых — бойкот игр с участием Уильямс, если она не принесет извининея Карлосу Рамосу.
Напомним, что американка, проигравшая в финале US Open Наоми Осаке — 2:6, 4:6, получила предупреждения за подсказки тренера, поломанную ракетку и оскорбления судьи. Она
Ранее на сторону Уильямс встали WTA и организаторы US Open. А вот ITF (Международная теннисная ассоциация) поддержала Карлоса Рамоса.
«Он один из самых опытных и уважаемых судей в мире, выполнивший свою работу в соответствии с правилами. Важно помнить, что Карлос Рамос отработал своей матч честно», — говорится в официальном заявлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает The Times, теннисные судьи недовольны реакцией организаторов US Open на скандал с участием Серены Уильямс и арбитра Карлоса Рамоса в женском финале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)