Судьи планируют бойкотировать матчи Уильямс, если она не извинится перед судьей Рамосом

Как сообщает The Times, теннисные судьи недовольны реакцией организаторов US Open на скандал с участием Серены Уильямс и арбитра Карлоса Рамоса в женском финале.



Reuters

Они считают, что Рамоса бросили растерзание за его принципиальность и нежелание терпеть оскорбления со стороны Серены Уильямс.

Судьи рассматривают различные варианты ответа, среди которых — бойкот игр с участием Уильямс, если она не принесет извининея Карлосу Рамосу.

Напомним, что американка, проигравшая в финале US Open Наоми Осаке — 2:6, 4:6, получила предупреждения за подсказки тренера, поломанную ракетку и оскорбления судьи. Она назвала его лжецом , вором и сексистом.

Ранее на сторону Уильямс встали WTA и организаторы US Open. А вот ITF (Международная теннисная ассоциация) поддержала Карлоса Рамоса.

«Он один из самых опытных и уважаемых судей в мире, выполнивший свою работу в соответствии с правилами. Важно помнить, что Карлос Рамос отработал своей матч честно», — говорится в официальном заявлении.