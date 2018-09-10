"Наниматель просит задерживаться на работе, угрожает увольнением". Прав ли работодатель?

Работник одной из могилевских строительных организаций пожаловался профсоюзам на внеурочную работу, за выполнение которой наниматель грозит увольнением. Специалисты пояснили, имеет ли право и основания работодатель уволить сотрудника, который отказывается выполнять подобные требования.



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— Работаю в одной из частных строительных организаций. Руководитель периодически загружает заданиями даже после окончания моей трудовой смены. Однако по семейным обстоятельствам не всегда могу задерживаться на рабочем месте. За отказ перерабатывать руководство пригрозило мне увольнением. Прав ли в данном случае наниматель? — поинтересовался работник.

В профсоюзе уточнили, что «при отсутствии согласия на выполнение работы в сверхурочное время данный отказ не считается нарушением трудовой дисциплины».

— Соответственно и основания для увольнения подчиненного у руководителя нет, — пояснила главный правовой инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская. — Работа, выполненная работником по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, считается сверхурочной. Согласно Трудовому кодексу привлечение к сверхурочным работам допускается только с согласия работника за исключением случаев, а также коллективным договором, соглашением.