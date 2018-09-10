"На лезвии стали". Минское "Динамо" представило клубный рэп

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» представил новую клубную песню, автором которой стал рэпер Freddy Red.



Фото: hcdinamo.by

Freddy Red, автор текста и исполнитель:

— Написать трек для «Динамо» было интересным опытом, настоящим вызовом. Достаточно сложно было выйти на реальную жизненную историю, которая бы задела каждого, кто слушает эту музыку. В итоге я, кажется, нашел верную тему, во многом благодаря тому, что сам занимался спортом, в том числе, хоккеем. Мы рассказали о простом парне, который прошел долгий путь от первых неуверенных шагов на льду до «Минск-Арены». Когда снимали клип и общались с ребятами из динамовской школы, понял, что мои слова им близки и понятны. Значит, мы попали в цель.

Антон Мамоненко, режиссер:

— Это был увлекательный опыт создания полноценного видео в крайне сжатые сроки. Мне кажется, в итоге все получилось. Все участники съемки выкладывались по полной программе, ведь этот клип создавался для «Динамо-Минск» — а это значимый бренд для нашей страны. Идею того, что мы сняли, думаю, объяснять не надо: каждый спортсмен высокого уровня начинал когда-то во дворе, и многие их тех, кто сейчас гоняет шайбу на асфальте, когда-нибудь окажутся на вершине. Надеюсь, наша работа «зайдет» динамовским болельщикам.

Клуб выражает благодарность за участие в съемках клипа и подготовке предматчевого шоу СДЮШОР БФСО «Динамо» — командам 2008 года рождения (тренер Сергей Громов) и 2003 года рождения (тренер Артем Ботвенков), а также персонально Арсению Гуту и Дмитрию Нагорному.