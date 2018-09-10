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Сверхнормативные потери зерна при уборке выявил и пресек КГК Могилевской области

11.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Сверхнормативные потери зерна при уборке выявил и пресек КГК Могилевской областиКомитетом госконтроля Могилевской области осуществляется контроль за уборкой урожая сельскохозяйственных культур. Его результаты показали, что несмотря на неблагоприятные погодные условия работа в целом ведется на высоком организационном уровне. Аграриями области намолочено более 750 тысяч тонн зерна при средней урожайности 26,2 ц/га.

— Вместе с тем Комитетом в период проведения уборочной кампании выявлялись упущения и недостатки, которые негативным образом сказывались на темпах проведения уборочных работ, — отметили в пресс-службе КГК региона. — После вмешательства контролеров был активизирован ремонт зерноуборочных комбайнов в отдельных сельхозорганизациях Белыничского, Быховского, Дрибинского, Климовичского, Осиповичского, Круглянского районов. Активизировалась подготовка зерносушильных хозяйств и складских помещений для хранения и первичной обработки зерна в ряде хозяйств Бобруйского, Глусского, Осиповичского, Климовичского, Круглянского и Костюковичского районов. В период уборочной страды Комитетом пресекались сверхнормативные потери зерна при его уборке, ненадлежащее хранение убранного урожая, бесхозяйственность при транспортировке семян зерновых культур.

По оперативно внесенным Комитетом предложениям за допущенные упущения и недостатки при проведении полевых работ к дисциплинарной ответственности привлечены более 80 должностных лиц сельскохозяйственных организаций.

mogilevnews.by

 
 
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Комитетом госконтроля Могилевской области осуществляется контроль за уборкой урожая сельскохозяйственных культур. Его результаты показали, что несмотря на...
 
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