Специалисты определили причину падения крана с путепровода в Бресте

Официальная информация ОАО «Полесьежилстрой» по факту падения автокрана со строящегося путепровода на объекте «Западный обход» в г. Бресте 9 сентября 2018 года.



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При перемещении автокрана на новое место производства работ на путепроводе, машинист собрал его в транспортное положение, сложил стрелу – уложив ее на стойку, не зацепив крюк за чалку. При движении задним ходом стрела вышла из стойки, сместившись влево, после чего произошло опрокидывание крана на край путепровода. После опрокидывания машинист покинул кабину, травм не имеет. Под тяжестью стрелы произошло падение крана с края путепровода с высоты 11 метров.

В результате предварительного расследования установлено:

1. Место установки крана машинист определил самостоятельно, не сообщив лицу ответственному за безопасное производство работ кранами (в данном случае мастеру). 2. На момент падения крана ответственный за производство работ занимался оформлением документов по проведенным в этот день монолитным работам. 3. По результатам медицинского освидетельствования машинист трезв. 4. Автокран находился в технически исправном состоянии: - срок действия: ЧТО до 22.06.2019 г., ПТО до 22.09.2018 г. 5. Выявлен факт нарушения машинистом инструкции по эксплуатации крана в части приведения крана в транспортное положение.

Вместе с тем сообщаем, что по данному инценденту незамедлительно были оповещены надзорные органы. Работы на объекте проводились бригадой по вахтовому методу. Все работники ОАО «Полесьежилстрой» застрахованы в БРУСП «Белгосстрах» обязательным страхованием. Автокран застрахован по добровольному страхованию КАСКО.

Справка:

Открытое акционерное общество «Полесьежилстрой» осуществляет свою деятельность на рынке строительных услуг более 40 лет.

Основным видом деятельности является выполнение строительно-монтажных работ. ОАО «Полесьежилстрой» имеет Аттестаты соответствия Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь первой категории на право осуществления строительства объектов первого-четвертого классов сложности и выполнения функций генерального подрядчика, а также все необходимые для этого сертификаты соответствия. Качество выполняемых работ подтверждает сертифицированная система менеджмента качества, строительства зданий и сооружений 1-4 классов сложности, соответству­ющая требованиям СТБ ISO 9001-2009.

Предприятие располагает квалифицированными кадрами рабочих и служащих, полностью уком­плектовано аттестованными специалистами, что позволяет ему выполнять все виды строительно-монтажных работ. Списочная численность составляет 1529 человека, в том числе аттестованные инженерно-технические работники.

ОАО «Полесьежилстрой» имеет в своем составе филиалы 9 структурных подразделений: 5 филиалов в г. Бресте, по одному - г. Минске, г. Гродно, г. Пружаны, а также управление проектных работ.

В настоящее время предприятие выступает в качестве генерального подрядчика на строительстве таких объектов как «Торговый центр по ул. Тимирязева в г. Минске» площадью 55 000 м2, «Парк 1000-летия г. Бреста», «Строительство здания автовокзала по ул. Орджоникидзе в г. Бресте», «Реконструкция ул. Орджоникидзе в г. Бресте», производили строительно-монтажные работы на самом крупном в стране торгово-развлекательном комплексе «Тринити» в г. Гродно, площадью 160 000 м2, выполняло реконструкцию брестского ЦУМа, строительство административного здания налоговых инспекций в г. Бресте, объектов торговли по ул. Красногвардейской и ул. Пионерской, по пр. Республики и ул. Журавецкой, ул. Суворова и ул. Ясеневая, в ЮЗМР-2 в г. Бресте, транспортно-логистического центра на СП ОАО «Брестгазоаппарат», сервисной зоны приграничного грузового терминала «Козловичи», объекты министерства обороны, участвовало в строительстве атомной электростанции в Островце, а также осуществляет застройку двух жилых кварталов «Северный» и «Интендантский» в г. Бресте. Ежегодно организация вводит 25 000-40 000 м2 жилья, в том числе на проблемных для города участках, связанных со сносом ветхого жилья и отселением людей. Ежемесячный объем выполняемых работ собственными силами более 6,5 млн. рублей.

Работа предприятия на объектах организована в непрерывном режиме вахтовым методом.

Дирекция ОАО «Полесьежилстрой»