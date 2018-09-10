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Курсы валют: доллар и евро достигли годовых максимумов

11.09.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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>На Московской бирже вырос евро. Вчера его торги окончились на отметке 81,8 рубля. А сегодня на это отреагировала Белорусская валютно-фондовая биржа. Евро со старта приплюсовал больше двух копеек. Доллар тоже подрос, и пока две валюты достигли годового рекорда. Так дорого в 2018-м они еще не стоили.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58745.php

Курсы валют: доллар и евро достигли годовых максимумов

Американская валюта прибавила 0,47 копейки. Сейчас ее покупают и продают по 2,1652 белорусского рубля. Дороже, чем сейчас, доллар в этом году не стоил.

Евро набрал 2,04 копейки. Его актуальная цена — 2,5181 рубля. И это тоже пока рекорд 2018-го.

Российский рубль после вчерашнего падения вырос на 0,15 копейки. Его покупают и продают по 3,0943 за сотню.

В понедельник евро подорожал на 0,83 копейки, до 2,4977 рубля. Доллар вырос на 2,16 копейки и стал стоить 2,1605 рубля. Российский рубль упал на 0,84 копейки, до уровня 3,0928 за сотню.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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>На Московской бирже вырос евро. Вчера его торги окончились на отметке 81,8 рубля. А сегодня на это отреагировала Белорусская валютно-фондовая биржа. Евро со старта...
 
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