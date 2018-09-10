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Почти 1,5 тысячи белорусов в прошлом году умерли от отравления алкоголем

11.09.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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В прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек. Это на 36 человек больше, чем в 2016-м. Среди внешних причин смерти белорусов такие отравления лидируют вместе с самоубийствами. Об этом говорится в свежем «Демографическом ежегоднике Республики Беларусь» Белстата.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58744.php

Почти 1,5 тысячи белорусов в прошлом году умерли от отравления алкоголем

Фото: Reuters

В 2017 году из ста тысяч населения более 15 человек в Беларуси умирало от случайного отравления алкоголем. Всего в прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек. Из них 1111 — в трудоспособном возрасте.

Напомним, что Беларусь в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения. У нас на одного человека выпивают 11,2 литра. Больше всего пьют в Молдове — 15,2 литра. Интересно, что с 2010 по 2016 год, за которые приводится статистика, белорусы из самой пьющей нации в мире оказались в середине рейтинга стран Европы.

При этом по данным Института оценки и измерения показателей здоровья (The Institute for Health Metrics and Evaluation) со ссылкой на исследование The Global Burden of Disease, опубликованное в международном медицинском журнале The Lancet, мужчины в Беларуси в 2016 году выпивали в среднем 6 порций алкоголя в день, а женщины — 3,4 порции. Порции приводятся из расчета по 10 г этилового спирта на одну.

 
 
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В прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек. Это на 36 человек больше, чем в 2016-м. Среди внешних причин смерти белорусов такие...
 
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