Почти 1,5 тысячи белорусов в прошлом году умерли от отравления алкоголем

В прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек. Это на 36 человек больше, чем в 2016-м. Среди внешних причин смерти белорусов такие отравления лидируют вместе с самоубийствами. Об этом говорится в свежем «Демографическом ежегоднике Республики Беларусь» Белстата .



Фото: Reuters

В 2017 году из ста тысяч населения более 15 человек в Беларуси умирало от случайного отравления алкоголем. Всего в прошлом году от случайных отравлений алкоголем в стране умерли 1497 человек. Из них 1111 — в трудоспособном возрасте.

Напомним, что Беларусь в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения. У нас на одного человека выпивают 11,2 литра. Больше всего пьют в Молдове — 15,2 литра. Интересно, что с 2010 по 2016 год, за которые приводится статистика, белорусы из самой пьющей нации в мире оказались в середине рейтинга стран Европы.

При этом по данным Института оценки и измерения показателей здоровья (The Institute for Health Metrics and Evaluation) со ссылкой на исследование The Global Burden of Disease, опубликованное в международном медицинском журнале The Lancet , мужчины в Беларуси в 2016 году выпивали в среднем 6 порций алкоголя в день, а женщины — 3,4 порции. Порции приводятся из расчета по 10 г этилового спирта на одну.