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Брестский район: в результате ДТП погиб пешеход, находящийся на проезжей части дороги
11.09.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест
10.09.2018 в 20.45 часов 57-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта» двигался по автодороге Р-94 со стороны д. Прилуки в направлении д. Страдечь.
На 12-м км автодороги водитель совершил наезд на 54-летнего жителя д.Медно, который находился на проезжей части в его полосе для движения. От полученных телесных повреждений пешеход скончался в автомобиле скорой медицинской помощи (в 22:06 часов) при доставлении его в УЗ «БОБ». Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом.
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10.09.2018 в 20.45 часов 57-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта» двигался по автодороге Р-94 со стороны д. Прилуки в направлении д. Страдечь. На...
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