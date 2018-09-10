Брестский район: в результате ДТП погиб пешеход, находящийся на проезжей части дороги

10.09.2018 в 20.45 часов 57-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта» двигался по автодороге Р-94 со стороны д. Прилуки в направлении д. Страдечь.



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На 12-м км автодороги водитель совершил наезд на 54-летнего жителя д.Медно, который находился на проезжей части в его полосе для движения. От полученных телесных повреждений пешеход скончался в автомобиле скорой медицинской помощи (в 22:06 часов) при доставлении его в УЗ «БОБ». Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом.



Установлено, что ранее пешеход 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода ( ст.18.23 КоАП РБ). Проводится проверка.