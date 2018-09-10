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Трое подростков обокрали торговый павильон в Барановичах
11.09.2018 13:00 — Разное | Виртуальный Брест
В Барановичах трое подростков обокрали торговый павильон, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В дежурную часть ГОВД обратился директор одного из ОАО города. Мужчина сообщил правоохранителям, что с 9 по 10 сентября в торговый павильон на ул. Тельмана проникли злоумышленники. Они похитили продукты питания, спиртные напитки и сигареты более чем на Br480.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий воры были задержаны. Ими оказались жители Барановичей 2001 и 2002 годов рождения, а также их приятель из деревни Новая Мышь 2003 года рождения. Похищенное частично изъято.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.
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В Барановичах трое подростков обокрали торговый павильон, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В дежурную часть ГОВД обратился директор одного из ОАО...
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