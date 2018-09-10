Двухлетний ребенок погиб в аварии в Калинковичском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября в д. Великие Автюки Калинковичского района. Так, в 16.00 местный житель, управляя автомашиной "Фольксваген", выехал за пределы проезжей части и ударился в опору линии электропередачи.

В результате ехавший с ним сын 2016 года рождения умер по пути в больницу.





Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "