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Двухлетний ребенок погиб в аварии в Калинковичском районе

11.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Двухлетний ребенок погиб в аварии в Калинковичском районе

Двухлетний ребенок погиб в аварии в Калинковичском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября в д. Великие Автюки Калинковичского района. Так, в 16.00 местный житель, управляя автомашиной "Фольксваген", выехал за пределы проезжей части и ударился в опору линии электропередачи.

В результате ехавший с ним сын 2016 года рождения умер по пути в больницу.


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Двухлетний ребенок погиб в аварии в Калинковичском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел. Дорожно-транспортное...
 
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