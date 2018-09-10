Курсы валют и криптовалют на сегодня

Обвалом белорусского рубля к евро начались торги 11 сентября, биткойн -6.76.

Средневзвешенный курс доллара вырос ещё на 0,0065 рубля до 2,1670 BYN/USD до максимума с 19 февраля 2016 года. Доллар всё ближе приближается к историческому максимуму — 2,2069 новых белорусских рублей.

Средневзвешенный курс евро подскочил сразу на 0,0243 рубля до 2,5220 BYN/EUR. Это максимальный уровень за последние 5 месяцев. Евро тоже приближается к историческому максимуму — 2,5580 белорусских рублей.

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся на 0,0072 рубля до 3,1000 BYN/100 RUB.

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