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Курсы валют и криптовалют на сегодня

11.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Обвалом белорусского рубля к евро начались торги 11 сентября, биткойн -6.76.

Средневзвешенный курс доллара вырос ещё на 0,0065 рубля до 2,1670 BYN/USD до максимума с 19 февраля 2016 года. Доллар всё ближе приближается к историческому максимуму — 2,2069 новых белорусских рублей.

Средневзвешенный курс евро подскочил сразу на 0,0243 рубля до 2,5220 BYN/EUR. Это максимальный уровень за последние 5 месяцев. Евро тоже приближается к историческому максимуму — 2,5580 белорусских рублей.

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся на 0,0072 рубля до 3,1000 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 6324.19$ (-6.76);

Bitcоin Cash/ВСС – 468.43$ (-14.77);

DigitalCash − 200.04$ (-5.63);

Еthеreum − 193.64$ (-4.92);

ZCаsh − 117.63$ (-3.51);

Monеro − 107.43$ (-0.99).



 
 
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Обвалом белорусского рубля к евро начались торги 11 сентября, биткойн -6.76.
 
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