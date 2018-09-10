Вслед за курицей дорожает свинина. Где в Беларуси больше всего поднялись цены на мясные продукты

Мясо курицы дорожает в Беларуси уже третий месяц. Вслед за птицей стали расти цены и на другие виды мяса — например, на свинину. FINANCE.TUT.BY посмотрел статистику по регионам и выяснил, в каких регионах больше всего подорожали мясные продукты.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Так, в августе мясо и мясопродукты в целом по стране, по данным Белстата, подорожали на 0,93%. В июле эта цифра составляла 0,17%, в июне — 1,44%.

Напомним, в Беларуси третий месяц подряд дорожает мясо курицы. Ранее в МАРТ посчитали , что для такого увеличения нет никаких оснований, и решили провести антимонопольное расследование. Производители, в свою очередь, с ослались на то, что увеличился экспорт мяса птицы в Россию и открылся китайский рынок для производителей.

В августе цены на кур (включая блойлеров) повысились на 0,34%, а на полуфабрикаты из мяса птицы — на 0,72%. В прошлом месяце цены на кур (включая бройлеров) выросли на 7,8%, на полуфабрикаты из мяса птицы — на 6,4%. Брестская область — единственная территория, где курица подешевела - на 0,17%.

Средняя цена на кур (включая бройлеров) по стране в августе составила 3,80 рубля, в июле — 3,76 рубля, в июне — 3,50 рубля, в мае — 3,31 рубля. То есть за лето цены, по официальной статистике, выросли почти на 50 копеек.

Вслед за курицей дорожает свинина. Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы.

— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина. — Прим. ред.) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, — пояснял ранее Иван Вежновец, замминистра антимонопольного регулирования и торговли. — После антимонопольного расследования по птице какие-то сдвиги будут и по свинине. Какие-то результаты на текущий момент я бы не хотел озвучивать. После решения комиссии мы это все общественности предоставим.

В августе цены на свинину бескостную повысились на 1,51%, а на свинину (кроме бескостного мяса) — на 4,11%. Средняя цена на свинину (кроме бескостного мяса) в августе составила 6,50 рубля, в июле — 6,24 рубля, в июне — 6,21 рубля.

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