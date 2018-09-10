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Вслед за курицей дорожает свинина. Где в Беларуси больше всего поднялись цены на мясные продукты
Мясо курицы
Так, в августе мясо и мясопродукты в целом по стране, по данным Белстата, подорожали на 0,93%. В июле эта цифра составляла 0,17%, в июне — 1,44%.
Напомним, в Беларуси третий месяц подряд
В августе цены на кур (включая блойлеров) повысились на 0,34%, а на полуфабрикаты из мяса птицы — на 0,72%. В прошлом месяце цены на кур (включая бройлеров) выросли на 7,8%, на полуфабрикаты из мяса птицы — на 6,4%. Брестская область — единственная территория, где курица подешевела - на 0,17%.
Средняя цена на кур (включая бройлеров) по стране в августе составила 3,80 рубля, в июле — 3,76 рубля, в июне — 3,50 рубля, в мае — 3,31 рубля. То есть за лето цены, по официальной статистике, выросли почти на 50 копеек.
Вслед за курицей дорожает свинина. Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы.
— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина. — Прим. ред.) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, —
В августе цены на свинину бескостную повысились на 1,51%, а на свинину (кроме бескостного мяса) — на 4,11%. Средняя цена на свинину (кроме бескостного мяса) в августе составила 6,50 рубля, в июле — 6,24 рубля, в июне — 6,21 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел статистику по регионам и выяснил, в каких регионах больше всего подорожали мясные продукты.
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