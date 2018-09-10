Из еще не вышедших iPhone в России сделают оберег

Российская компания Caviar представила коллекцию дизайнов «Талисман» для еще не анонсированных iPhone Xs и iPhone Xs Plus.





Новая серия посвящена культурным символам и оберегам восьми народов планеты: кельтскому кресту, турецкому глазу Назару, хамсе, полумесяцу со звездой, дракону фэн-шуй, знаку инь-янь, «ловцу снов» и четырехлистному клеверу, пишет lenta.ru.

Самая дорогая версия — Talisman Dreamcatcher — оценена в 399 тысяч российских рублей (5711 долларов) в случае с iPhone Xs и в 364 тысячи российских рублей (5926 долларов) при заказе iPhone Xs Plus.





Производитель отмечает, что фоном для композиции служит панно, покрытое золотом и украшенное гравировками по мотивам индейских орнаментов. В центре расположен элемент из киринита небесного цвета, «исчерченный» золотой паутинкой ловушек, а в ядре сияет бриллиант 0,24 карат.





В линейке «Талисман» есть и другие варианты, с ценой от 269 тысяч российских рублей (3850 долларов). Все модели доступны для предзаказа. Caviar также выпустит iPhone Xs и Xs Plus в другом дизайне, соответствующем сериям WEALTH OF RUSSIA, X-EDITION, CLASSIC и LOVE.

Напомним: завтра Apple представит тройку новых смартфонов — iPhone Xs, iPhone Xs Plus (или Max) и iPhone Xc (или Xr). Все гаджеты получат систему распознавания лиц Face ID и процессор Apple A12. В старших моделях установят двойную камеру, в младшей — одинарную.

Смотрите, сколько у нас стоит нынешний iPhone X: