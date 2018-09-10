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"Я киллер из Смоленска, тебя заказали". В Витебске пьяный пассажир с пистолетом испугал таксиста
В Витебске пьяный пассажир угрожал водителю такси пневматическим пистолетом,
Вечером 9 сентября к одному из витебских таксистов сел пьяный 34-летний мужчина. В дороге он достал пневматический пистолет и стал угрожать водителю. Говорил, что он «киллер из Смоленска», и ему, мол, «заказали» водителя этой машины. Испуганный таксист около часа возил мужчину по Витебску.
В конце концов пассажир взял у таксиста 20 рублей и покинул салон. Водитель обратился в милицию только через час: ездил еще на один вызов.
Вскоре «киллера» задержали на квартире у его знакомой. Мужчина был судим за кражи и разбой. В последний раз освободился из тюрьмы полгода назад.
В отношении него возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества.
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Водитель обратился в милицию только через час: ездил еще на один вызов.
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