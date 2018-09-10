"Я киллер из Смоленска, тебя заказали". В Витебске пьяный пассажир с пистолетом испугал таксиста

В Витебске пьяный пассажир угрожал водителю такси пневматическим пистолетом, сообщает милиция.

Вечером 9 сентября к одному из витебских таксистов сел пьяный 34-летний мужчина. В дороге он достал пневматический пистолет и стал угрожать водителю. Говорил, что он «киллер из Смоленска», и ему, мол, «заказали» водителя этой машины. Испуганный таксист около часа возил мужчину по Витебску.

В конце концов пассажир взял у таксиста 20 рублей и покинул салон. Водитель обратился в милицию только через час: ездил еще на один вызов.

Вскоре «киллера» задержали на квартире у его знакомой. Мужчина был судим за кражи и разбой. В последний раз освободился из тюрьмы полгода назад.

В отношении него возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества.