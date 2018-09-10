Чемпион молодежного первенства мира по шашкам-64 из Волковыска





Международная федерация шашек (IDF) с 25 августа по 4 сентября 2018 года в болгарском пос. Кранево проводила молодежное первенство мира по шашкам-64.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 15 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Румынии, Узбекистана, Украины, Франции и Эстонии.

Абсолютным чемпионом в трех программах (классической, рапид и блиц) в возрастной категории до 11 лет стал 10-летний Артем Тихонов из Волковыска, учащийся средней школы № 7. Юный спортсмен тренируется у действующего чемпиона мира Игоря Михальченко.

Поздравляем!







