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Как защитить свой дом от молнии

11.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Как защитить свой дом от молнии

Одно из самых удивительных и завораживающих атмосферных явлений – это гроза. Подобное разыгравшееся ненастье внушало людям ужас ещё с древних времен, так как объяснить его они не могли. Сегодня же природа грозы известна, но, несмотря на это, она по-прежнему остается серьезным источником опасности для человека.

Эта стихия, как правило, сопровождается ливневым дождем, порой градом, шквалистым ветром, ослепительными вспышками молнии и раскатами грома. Кстати, часто боятся именно резкого звука, хотя на самом деле угрозу представляет молния, которая является основным поражающим фактором. Прямое попадание разряда для человека может закончиться смертью из-за нарушения деятельности сердца и легких.

Кроме того, это природное явление может привести и к возгоранию. По статистическим данным в Гродненской области из-за молнии в 2018 год произошло более 30 пожаров. Только в сентябре текущего года зарегистрировано около 15 подобных случаев.

Единственный способ уберечь свое жилище от этого природного явления – молниезащита.

Организация, выполняющая молниезащиту зданий и сооружений должна иметь кредитованную электротехническую лабораторию и аттестат соответствия Министерства архитектуры и строительства РБ на данный вид работ (БДПО, ИП).

Молниезащита может быть различных конструкций: мачтовые, отдельно и не отдельно стоящие, стержневые, подвесные тросы.

Проектно-сметной документацией современных частных домов молниезащита предусмотрена. При приёмке жилища в эксплуатацию представитель энергонадзора проверяет её наличие. Для жилых домов, построенных ранее, рекомендуется установка молниезащиты по упрощенной системе (молниеотвод), но нужен расчет и консультация специалиста.

Как защитить свой дом от молнии

Стоимость самой простой системы защиты от грозовых разрядов – около 250 рублей (по информации БДПО).

14.08.2018 г. 19-32 в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре деревянной хозпостройки д.Рупейки Волковысского района.

В результате пожара уничтожена хозпостройка, имущество. Причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

14.08.2018 г. 18-52 в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре кирпичной хозпостройки по пер. Воля г. Волковыска.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено имущество.  Причина пожара – проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

05.09.2018 г. 09-20 в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре блочной хозяйственной постройки в д. Яновичи Волковысского района. Сообщение поступило от жителя деревни. Хозяин в этот момент находился на работе в г. Волковыске.

В результате пожара уничтожено: кровля по всей площади, имущество, повреждено перекрытие.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина пожара - проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

 
 
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Одно из самых удивительных и завораживающих атмосферных явлений – это гроза. Подобное разыгравшееся ненастье внушало людям ужас ещё с...
 
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