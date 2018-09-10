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Пулемет, автоматы, винтовки и гранаты изъяты у жителя Городеи

11.09.2018 13:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Пулемет, автоматы, винтовки и гранаты изъяты у жителя Городеи
МВД РБ

7 сентября в агрогородке Красное Гомельского района сотрудники ГАИ остановили автомобиль, которым управлял житель городского поселка Городея Минской области.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько подготовленных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленный модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра, пишет БЕЛТА.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания, а в его квартире, гараже и служебном кабинете провели обыски.

Там правоохранители обнаружили и изъяли 2 нарезных карабина, 4 гладкоствольных ружья и 2 пистолета, которые были зарегистрированы. 

В ходе расследования по этому же делу задержан житель Брестской области из близкого окружения городейца. При обыске его жилья в Брестской области обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье, а также незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра.

Устанавливаются источники происхождения этого оружия и возможные сообщники фигуранта в незаконном обороте оружия.

 

 
 
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Устанавливаются источники происхождения этого оружия и возможные сообщники фигуранта в незаконном обороте оружия.
 
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