Пулемет, автоматы, винтовки и гранаты изъяты у жителя Городеи

7 сентября в агрогородке Красное Гомельского района сотрудники ГАИ остановили автомобиль, которым управлял житель городского поселка Городея Минской области.

При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько подготовленных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленный модели, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра, пишет БЕЛТА.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания, а в его квартире, гараже и служебном кабинете провели обыски.

Там правоохранители обнаружили и изъяли 2 нарезных карабина, 4 гладкоствольных ружья и 2 пистолета, которые были зарегистрированы.

В ходе расследования по этому же делу задержан житель Брестской области из близкого окружения городейца. При обыске его жилья в Брестской области обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье, а также незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра.

Устанавливаются источники происхождения этого оружия и возможные сообщники фигуранта в незаконном обороте оружия.