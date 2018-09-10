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Белоруски стали бронзовыми призёрами турнира по женской борьбе в Варшаве

11.09.2018 13:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белоруски Василиса Марзалюк и Залина Сидакова стали бронзовыми призерами турнира по женской борьбе в Варшаве Poland Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски стали бронзовыми призёрами турнира по женской борьбе в Варшаве

В схватке за бронзовую награду Сидакова была сильнее украинки Ольги Шнайдер. Опытная Василиса Марзалюк после поражения от Эрики Элизабет Вибе из Канады была сильнее Урсулы Осочки из Польши и турчанки Ясмин Адар.

Белоруски стали бронзовыми призёрами турнира по женской борьбе в Варшаве

С турнира по вольной борьбе в Якутске два представителя отечественной школы борьбы легковес Ринчинов и супертяж Саидов также вернулись домой с бронзой. В конце этой недели Минск примет международный турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Эти соревнования станут тестовыми ко II Европейским играм.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белоруски Василиса Марзалюк и Залина Сидакова стали бронзовыми призерами турнира по женской борьбе в Варшаве Poland Open, сообщили в программе...
 
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