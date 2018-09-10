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В рамках акции «Кожаный мяч» состоится отдельный зачет для команд девочек

11.09.2018 13:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси.Финал акции «Кожаный мяч» стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы в Минск приехали за победой»: в столице стартовал финал акции «Кожаный мяч»

В рамках акции «Кожаный мяч» состоится отдельный зачет для команд девочек

Ранее турнир проводился в трех городах – в каждом по возрастной группе. Вот уже второй год все финалисты собираются в столице. В 2018 году не обошлось без нововведений. Одно из главных: отдельный зачет для команд девочек. Баталии – отнюдь не шуточные, а эмоции совсем не девчачьи.

В рамках акции «Кожаный мяч» состоится отдельный зачет для команд девочек

Владимир Хелский, тренер команды «Надежда» (Щучинский район):
Замечательная идея и спасибо тем, кто это придумал. У нас девчонки дают фору некоторым мальчишкам. Тут гимназистки, отличниц половина, и собираются после уроков и играют.

В рамках акции «Кожаный мяч» состоится отдельный зачет для команд девочек

В 2018 году только в отборочных соревнованиях «Кожаного мяча» принимали участие более 40 тысяч юных футболистов. Победителей во всех возрастных группах определят на полях клуба «Минск» 13 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.Финал акции «Кожаный мяч» стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Мы в Минск приехали за победой»: в столице стартовал финал акции...
 
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