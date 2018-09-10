ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как подготовить к отопительному сезону частный дом?

11.09.2018 13:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Как встретить отопительный сезон без эксцессов?

Сжигаете листья на участке? Какие правила нужно соблюдать

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Когда начинать готовиться к отопительному сезону?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Конечно, подойти к подготовке к отопительному сезону необходимо заранее и хорошо, что сентябрь даёт нам такую возможность ещё это сделать. Поэтому сделать это нужно заблаговременно не тогда, когда происходит переход к холодному сезону. Для того, чтобы исключить чрезвычайную ситуацию у вас дома, потому что, как показывает статистика спасателей, наибольшее количество пожаров именно в переходный период, как только начинает холодать, многие заблаговременно об этом не позаботились и тогда статистика, конечно, пестрит количеством пожаров.

Как подготовить к отопительному сезону частный дом?

Что нужно готовить к отопительному сезону в частных домах? На какие вещи обращать особенное внимание?

Анастасия Швайбович:
Когда мы говорим об отопительном сезоне, то, конечно, мы говорим о тех приборах и тех устройствах, которые помогут нам согреться осенними и зимними вечерами. У кого это печное отопление, необходимо печь побелить, замазать все трещины, почистить дымоход от сажи, необходимо отремонтировать топочную дверцу, чтобы она не висела и не крепилась при помощи проволочек. Необходимо обязательно прибить притопочный горючий лист. В случае, если вы будете поворачивать свои дрова, чтобы не выпал уголёчек и не стал причиной возникновения чрезвычайной ситуации. Если мы говорим об отопительных котлах, они должны быть обслуживаемы специализированной организацией.

Как подготовить к отопительному сезону частный дом?

Самый переходный период это, конечно, мы начинаем активно пользоваться электронагревательными приборами, хотелось бы напомнить, что они должны быть только заводского изготовления, пользоваться в соответствии с инструкцией и подумать о том, что когда мы включаем обогреватель, сеть наша электрическая должна быть исправной. А сейчас в современном мире мы всё пользуемся большим количеством электроприборов. Если каждый задумается, то, наверное, только на кухне их будет 3-4, а очень часто в старых домах ветхая проводка.

Как подготовить к отопительному сезону частный дом?

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как встретить отопительный сезон без эксцессов? Сжигаете листья на участке? Какие правила нужно соблюдать Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика