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Как подготовить к отопительному сезону частный дом?
Как встретить отопительный сезон без эксцессов?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.
Когда начинать готовиться к отопительному сезону?
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Что нужно готовить к отопительному сезону в частных домах? На какие вещи обращать особенное внимание?
Анастасия Швайбович:
Самый переходный период – это, конечно, мы начинаем активно пользоваться электронагревательными приборами, хотелось бы напомнить, что они должны быть только заводского изготовления, пользоваться в соответствии с инструкцией и подумать о том, что когда мы включаем обогреватель, сеть наша электрическая должна быть исправной. А сейчас в современном мире мы всё пользуемся большим количеством электроприборов. Если каждый задумается, то, наверное, только на кухне их будет 3-4, а очень часто в старых домах ветхая проводка.
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Как встретить отопительный сезон без эксцессов? Сжигаете листья на участке? Какие правила нужно соблюдать Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на...
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