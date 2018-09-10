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Молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от хорватов в квалификации к Евро-2019

11.09.2018 13:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу лишилась шансов на попадание на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Накануне в своем восьмом матче отборочного турнира парни Людаса Румбутиса принимали соперников из Хорватии.Молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от хорватов в квалификации к Евро-2019

В прошлом октябре, в выездном поединке, белорусы потерпели драматичное поражение 1:2, оба раза пропустив в компенсированное время. Казалось, дома удастся дать бой балканцам. Однако игра в Гродно сложилась в пользу хорватов, отгрузивших в наши ворота четыре мяча. В остатке разгромное поражение 0-4.

Молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от хорватов в квалификации к Евро-2019

Людас Румбутис, главный тренер молодежная сборная Беларуси по футболу:
Сегодня Хорватия нам преподнесла урок просто шикарный. В том плане, что они сыграли очень здорово. Они создали у наших ворот кучу моментов. Нам за 7 игр не создали столько моментов у наших ворот, сколько сегодня. Они мастерски использовали все наши просчеты, неточности в работе с мячом. Первые два гола забили, два удара – два гола было.

Молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от хорватов в квалификации к Евро-2019

Наша сборная лишилась шансов попасть на чемпионат Европы, но отборочный турнир продолжается. 11 октября белорусская молодежка дома сыграет с командой из Чехии.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по футболу лишилась шансов на попадание на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Накануне в своем...
 
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